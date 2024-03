GLUME DA SU KUL: Pogledajte šta su ovi muzičari uradili sa Aleksandrom Sofronijevićem (VIDEO)

Popularni i cenjeni harmonikaš Aleksandar Sofronijević već neko vreme se intenzivno bavi i produkcijom, a sarađuje kako sa pevačima narodne muzike, tako i sa pop pevačima, te su se među "njegovim" izvođačima, između ostalih, našli i Nedeljko Bilkić i Sashka Yanx.

foto: Nemanja Nikolić

Članovi Sofrine produkcije "AS Studioton" nedavno su postali i momci iz kragujevačkog Rush band-a, koji su snimili pesmu "Glumim da sam kul".

- To je optimistična, lagana i pre svega iskrena pesma, nadahnuta ljubavlju, podstiče na praštanje, jer ljubav pokreće svet i ništa nije važnije od nje. Osmeh se skloni sa lica, tuga se uvuče u telo, a svako od nas se trudi da pokaže snagu i glumi da je kul, ali uzalud. Nakon uspešno zavrsene prve pesme, tekstopisac Dragiša Baša nam je ponudio pesmu "Glumim da sam kul". Na prvo slušanje nam se dopala pesma i odlučili smo da je snimimo. Pre svega veliku zahvalnost dugujemo Aleksandru Sofronijeviću i njegovom timu. ⁠Publici bismo da poručili da nastavi da sluša naše pesme i da smo bili vredni i snimili još pet pesama koje će izlaziti u narednom periodu. Mi se iskreno nadamo da ćemo sledeće godine sve to objediniti u jedan album - rekli su momci iz benda o pesmi koju je komponovao Miro Buljan, a spot je sniman MVP film studiju, a kako sve to zvuči i izgleda, pogledajte u videu.

