TRI PUTA UČESTVOVALA NA EVROVIZIJI, A SADA STVORILA EMOTIVNU PRIČU KOJA ĆE VAS OBORITI S NOGU! Jelena Pajić ima moćnu baladu

Jelena Pajić, kantautorka i muzičarka, jedna je od retkih koja se može pohvaliti da je čak tri puta učestvovala na Evrovizji.

foto: Promo

Nakon velike evropske scene, kao i učestvovanja na nacionalnom izboru za Pesmu za Evroviziju, ova mlada muzička zvezda stvorila je tri nove autorske pesme od kojih prvu predstavlja publici upravo sada, i to kao emotivnu žensku priču koja će vas već nakon prvog slušanja potpuno oduvati s nogu. Jelena, koja je među kolegama poznata kao jedan od najmoćnijih pratećih vokala u Srbiji, a i šire, na Evroviziji je nastupala sa Tijanom Bogićević, Knezom i grupom Hurricane. Kao samostalni izvođač takmičila se na "Pesmi za Evroviziju 22" , a sada je u produkcijskoj kući Aleksandra Sofronijevića "AS StudioTon" stvorila tri nove pesme. - Imam dosta melodija zabeleženih u telefonu. Inspiracija mi uglavnom dođe za neki refren i u 99% slučajeva već pola teksta nastane u samom startu. Vežem se za neku ideju ili reč i posle samo malo 'doradim' i naravno, ogroman procenat tih melodija niko nikada nije čuo. Moj drug i kolega Nenad Paunović Šone je bio uporan da mu pošaljem neke od melodija. Jako su mu se dopale pa smo odlučili da pokušamo da ih sastavimo s nekim strofama. Tri pesme smo uradili za nešto manje od dva sata i to tako što je Šone svirao, a ja improvizovala melodije. Prva od te tri pesme je "Dodir ljubavi" na koju sam jako ponosna jer, između ostalog, izražava zrelost mog pevanja - rekla je Jelena Pajić.

- Nismo se trudili da oblikujemo pesmu po bilo kakvim standardima. Nastala je u duhu emotivne ženske priče, tj balade. Naravno Rogati su tu apsolutno dali svoj pečat fenomenalnom izvedbom, a sve to po Šonetovom aranžmanu. Gudači su dali svoj doprinos, sve to savršeno spakovao naš dragi Ivan Lekić Leka u AS STUDIOTON-u i dobili smo najlepšu zimsku bajku - zaključila je ona.

Bonus video:

00:36 Promo Sceniranje Harmonika 1