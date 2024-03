MISTERIJA OKO SMRTI NASTRADALE PEVAČICE U DUBAIJU: Nestao telefon pokojne Andrijane iz policije u Emiratima

Mobilni telefon tragično nastradale pevačice Andrijane Lazić, čija smrt je i dalje misterija, nestao je iz policije u Dubaiju, ekskluzivno saznaje Kurir.

Nastradala pevačica Andrijana Lazič i njen otac Nebojša Lazić foto: Printscreen/Instagram

Prijatelj porodice je nakon tragičnog događaja na zahtev porodice trebalo da preuzme njene lične stvari, ali mobilnog aparata koji je koristila nije bilo. Prema rečima našeg izvora, mobilni pokojne pevačice preuzela je izvesna Sara iz Belgije, koja je službenim licima u Dubaiju ostavila svoj broj telefona.

Dani sreće, ćerka i otac Andrijana i Nebojša Lazić foto: Printscreen/Instagram

- Taj detalj u vezi sa nastradalom pevačicom i dalje je misterija. Porodica je zahtevala da se preuzmu njene lične stvari iz policije i zamolili su prijatelja da to učini umesto njih. Otac Nebojša je tamošnjoj policiji, nakon što mu je javljeno da mu je ćerka stradala padom sa 24. sprata, zvanično poslao mejl u kojem je naveo ime čoveka koji će umesto porodice da preuzme lične stvari, ali mobilnog telefona nije bilo. To je odmah bilo sumnjivo. U policiji su dali kontakt osobe koja ga je preuzela i ostavila svoj broj. Kada su pozvali, broj je bio nedostupan - priča naš izvor upućen u ovaj slučaj.

Andrijana je obožavala svog oca Nebojšu Lazića foto: Printscreen/Instagram

Smrt žena se u Arapskom Emiratima retko ispituje zbog postojanja određenih društvenih normi i običaja, pa su se za ovaj slučaj zainteresovali pojedini pripadnici američkih i ruskih obaveštajnih službi. U izveštaju policije iz Dubaija navodi se da je u pitanju nesrećni slučaj i da u krvi nije pronađeno prisustvo droge, alkohola ili nekih drugih lekova.

Nebojša Lazić sa Ken Bukom foto: Printscreen/Instagram

S obzirom na to da je njen otac službeno lice RS, u dodatnu istragu su se uključili i FBI i DEA. U Dubaiju je Andrijana bila sa svoje dve drugarice. Prema navodima bosanskih medija, pozivajući se na američke medije, koji takođe prate ovaj slučaj, ono što je šefa policije u Dubaiju opredelilo da u prvi mah odredi zadržavanje Andrijaninih drugarica do okončanja istrage, bio je niz sumnji u vezi sa okolnostima pod kojima je nastupila smrt, ali su se one na insistiranje Andrijaninog oca vratile u Srbiju.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa ocem, ali on nije odgovarao na naše pozive.

Podsetimo, Andrijana je tragično nastradala 10. januara u Dubaiju, kako je saopšteno, padom sa 24. sprata. Lazićeva do tada nije bila poznata javnosti, ali je pripremala dva singla koja je planirala da objavi na proleće. foto: Printscreen YT Nakon njene smrti porodica je odlučila da se Andrijanine pesme "Perverzno" i "Ubiću te" objave, i to u trenutku dok je njeno telo spuštano u grobnicu u rodnoj Bijeljini. Autor numera je Goran Ratković Rale, koji je tada izjavio da se protivio volji porodice, ali da je na kraju ispunio njihovu želju. foto: Kurir

01:13:49 SCENIRANJE 02.07.2023. RADA MANOJLOVIC