CECA PROGOVORILA O SUKOBU TEYA DORE I VELJKA: Gledam sada na ovim društvenim mrežama, to je apsolutno neprihvatljivo...

Pevačica Ceca Ražnatović oglasila se o trijumfu Teya Dore na festivalu „Pesma za Evroviziju”, ali i kako je to kad članovi porodice Ražnatović imaju različite favorite na "Pesmi za Evroviziju".

- To nije sukob mišljenja, to je sloboda mišljenja, bez uvreda, bez mržnje prema onom drugom. Anastasija je bila za Teya Doru, ja sam bila za Teya Doru i Breskvicu, a Veljko za Breskvicu. Koja god da je odnela pobedu, meni bi srce bilo na mestu. Veljko je baš bio za Breskvicu, i to je potpuno okej - kazala je Ceca, pa se osvrnula na ratove koji se vode na socijalnim mrežama:

foto: Printscreen Pink Tv

- Gledam sada na ovim društvenim mrežama, to je apsolutno neprihvatljivo, te uvrede, pa su jedni protiv drugih, stvaraju se klanovi. Imaš pravo da ti se ne sviđa pesma, kao što je moj Veljko je izrazio stav da je bolja pesma od Breskvice, ali nikada nije uvredio izvođača. Na društvenim mrežama se stvara negativna histerija, pa se vređaju izvođači, teorije zavere - kaže, a onda se nadovezuje.

-Bogu hvala, srpski jezik je vrlo bogat, nezadovoljstvo se može izraziti na jedan pristojan način, a ne vređati izvođača koji vam ništa nije skrivio. Svi ti takmičari su se prijavili sa željom da odu na Evroviziju, to je apsolutno legitimno pravo svakog pojeodinca i ne znam zašto se u ljudima rađaju takvi izlivi mržnje, besa. Navijaćemo za Teya Doru, isto kao što bismo da je otišla Breskvica, Zejna, ostali takmičari. Meni je i Džordži bio odličan. Činjenica je da jedan mora da ode, ne mogu da idu svi.

foto: Damir Dervišagić

Kurir / Blic / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

06:39 STARS EP258