NAKON DUGE MEDIJSKE PAUZE PEVAČ PROGOVORIO: Neću da pravim koncert i da pevam tuđe pesme, duet sa reperima je marketinški trik...

Srećko Krečar radi punom parom širom Evrope, međutim kako kaže mediji i emisije nisu nešto što ga previše zanima i interesuje. Mi smo ga uhvatili na promociji pesme kod pevačice Milene Perić, pa smo iskoristili priliku da nakon mnogo vremena porazgovaramo sa njim.

Kako je tebi bilo na početku karijere?

- Na samom početku moje karijere prvenstveno mi je podrška bila moja porodica, a kad sam počeo starije kolege su me podržale i to ne zaboravljam, a bilo je i onih koji me nisu podržali ali hvala i njima. Tu sam gde jesam.

Ti dosta nastupaš, a zašto izbegavaš medije?

- Trudim se da svoj privatni život čuvam. Jer ako se previše dam, gubim slobodu a ja svoju slobodu ne dam ni za šta na svetu. Bavim se javnim poslom, i činjenica je da ne mogu da radim ovo i sedim u špajzu, ali držim balans. Meni ne treba da se svađam sa nekim da bi bio aktuelan, i da stalno gledam gde je neko i šta radi.

Da li si imao neke probleme na nastupima, neki incident?

- Trudim se da samo pamtim dobro i lepo. Sitne probleme i nemile događaje koji se dese to je uglavnom tehničke prirode, ili neka loša energija, ali se to ne dešava stalno. Gde god ja odem dobra je energija i zabava.

Radiš veselja, tu ima dosta bakšiša ali i neprijatnosti

- Hvala Bogu, bakšiša ima, ali ne bih ja o tome. Ljudi vole kako ja radim, i to često nagrade. Prosto ili ste rođeni za to ili ne. 27 godina se bavim ovim poslom. Počeo sam kao klinac pevao razne tezge, a onda napravio svoj bend, ali ne obraćam pažnju na sve, jer da obraćam ja bih skrenuo.

A jel postoji neki recept za to da se ne nerviramo oko nekih nebitnih stvari?

- Postoji. Ne raspravljati se sa glupim ljudima.

Kolege tvoje često pričaju o danima kada su bile te turneje kada su se svi posle nastupa zabavljali, jel si imao prilike da se i ti tako zabavljaš?

- Ja kolege gledam kao kolege. Ne približavam se mnogo. Što se tog dela tiče, ja sam tada bio na početku i nisam mogao da se takošalim i zezam sa njima, nego sam ih poštovao kao roditleje. U današnje vreme kad se nastup završi svi jedva čekamo da se ispumpamo, pa imamo i mi dušu ljudi.

Da li imaš u planu neki koncert?

- Nemam u planu koncert zato što trebam da ima još pesama, a ne da napravim koncert a da pevam tuđe pesme. Nije fora u tome. Zakažeš koncert, ovaj ti gost onaj ti gost, onda pevaš tuđe pesme da ispuniš vreme.

Da li bi nekada snimio duet sa nekim reperom, treperom?

- Nikad ne reci nikad, mogao bih ali da ja budem ja. Ja nisam reper, a to narodnjaci sa reperima su muzički eksperimenti i marketinški trikovi, ja gledam da ostanem dosledan sebi. Ali, nikad se ne zna, uvek sam za kvalitet. Mada šta sve ljudi danas smatraju kvalitetom, možda snimim i recept za kolače. (smeh)

