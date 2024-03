"PRVI MUŽ JOJ JE BRANIO DA..." Meštani Ralje otkrili sve o Suzani Jovanović: "Saša je stvarno ispao ČOVEK!"

Pevačica Suzana Jovanović danas uživa u ljubavi sa Sašom Popovićem, ali prošla je kroz težak period, razvod braka od prvog muža sa kojim ima sina, o čemu su sada pričali meštani sela Ralja kod Smedereva gde je Suzana rođena i odrasla.

Razvod braka kroz koji je Suzana prošla bio je jedan od prvih brodoloma sa kojim je morala da se suoči.

- Saša i ona, takav par ja više ne mogu da zamislim - kaže meštanka sa čijom je ćerkom Suzana išla u školu.

- I on prihvati dete iz drugog braka. Taj brak nije bio u Ralji, tamo je u Kolarima bila, ali Saša je ispao stvarno čovek. Ko bi to prihvatio, drugo dete još je ranije to bila sramota - kaže meštanka i dodaje:

- Bilo joj je teško, ona najbolje zna, ali ona nije bila alapača, da priča, ovaj ovakav, onaj onakav. Ja od nje nikada u životu nisam čula lošu reč ili nešto. Ona je fina žena, mnogo kulturna.

O teškom periodu kroz koji je prošla znaju svi maštani Ralje.

- Muž joj nije dao da peva i onda su se tako rastali i sada je u Beogradu. Mislim da je teško podnela taj period, svako je nešto teško podneo svako ima neku muku - kaže meštanka Suzana dok su nam dva meštanina otkrila i malo više detalja.

- Bio je iz Kolara taj, muzkant, šta ja znam šta je bio, to je njihova stvar, ništa oko toga ne znam - kaže jedan meštanin dok drugi dodaje:

- Moja pokojna sestra je bila druga žena tom Suzaninom prvom mužu. Taj odnos u braku kakav je bio to su oni rešavali, mada o Suzi nemam loše reči lično.

Suzana je u prvom braku dobila sina kog je Saša Popovića veoma lepo prihvatio a o tome su nam pričali i meštani.

- Ja ga znam kao dete dok je išao tu u osnovnu školu, posle je otišao u Beograd. Jednom sam ga video, da l' je neko veselje bilo kod prvog muža, dečkić je bio - kaže meštanin u emisiji "Metar moga sela" , a na tanje da li su Danijel i tada njegov u dobrimodnosima odgovara:

- Mislim da nisu sada. Saši svaka čast prihvatio je dete i koliko sam čitao o njemu, izuzetno je uspešan dečak.

