SAŠA POPOVIĆ ZABRANIO SEVERINU ZBOG KEBE! Naredio takmičarki da izbegava njene hitove, a evo šta Kojić misli o o tome

Novi član žirija Dragan Kojić Keba, zamenio je Anu Bekutu, a sada je zbog njega Saša Popović rekao jednoj takmičarki da zbog činjenice da je pevaču Severina Vučković bivša snaja, izbegava pesme ove pevačice.

Antonija Čerkez želela je da peva upravo Severininu pesmu, ali ju je Popović, kako tvrdi, u tome sprečio:

- Antonija me je pre neki dan zvala i pitala me je „Sale, da li da predložim Bosancu da pevam neku Severininu pesmu“, a ja sam joj onda rekao: „Nipošto ovaj krug, nemoj, Keba je u žiriju, samo gledaj da izbegneš to. I evo bio sam u pravu, šest glasova je tu“ - rekao je Popović.

Nakon ove šale, Keba je dobio reč, a ona je pohvalio nastupe obe takmičarke i našalio se na svoj račun.

- Antonija, sviđa mi se pre svega izbor pesama, naravno da nemam ništa protiv ni da si pevala pesmu od Severine, nikakav problem. Bravo, svaka ti čast. Za Valentinu neću da kažem ništa loše, vidi se da je bio neki problem sa glasom, malo si mi ravna u pevanju. Mislim da ti možeš dosta bolje - rekao je Keba.

