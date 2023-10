"VARAO ME JE ČIM SAM SE PORODILA" Suzana Jovanović o LJUBAVNOM ŽIVOTU - ovo je istina o upoznavanju sa Popovićem i BIVŠEM MUŽU

Folk pevačica Suzana Jovanović, žena Saše Popovića, otvorila je dušu o svom privatnom životu, o kom retko govori.

Sina Danijela dobila je malo nakon što je postala punoletna. Odmah se udala za oca svog deteta, a brzo i razvela jer ju je suprug, kako je ispričala, varao.

- Imala sam skoro devetnaest kada sam dobila sina Danijela. To je bila moja prva mladalačka ljubav. Do tada su bile simpatije. Odmah sam se udala, rodila sina i još brže se razvela. U tom braku su se desile neke stvari za koje sam čula kasnije, nisam bila jedina u njegovom životu. Svi su znali, osim mene. I onda je moj prvi brak krenuo da se urušava. Usledio je razvod. Nisam želela da budem druga. Moj sin je tada imao osam meseci. Ja sam to samo presekla. Uzela sam svoje dete, otišla kod roditelja, i razvela se. Moji roditelji su jedva dočekali da se mi vratimo kući, da bude puna kuća ponovo. Ja sam jedinica. Oni su ostali sami da žive kad sam se ja udala. Pomogli su mi da ogojim i lepo vaspitam sina Danijela. Bilo mi je teško. Završila sam trgovačku školu, i nisam imala posla. Pevala sam, a onda me više niko nije zvao. Brinula sam kako ću da othranim dete. Na sebe nisam gledala. Onda mi se otvorilo sve, Bog me pogledao. Pojavili su se ljudi iz Požarevca, pitali su me da radim sa njima, da budem stalna pevačica, i da imam stalno posla. To je bio najčuveniji otrkestar u tom kraju. Sve mi se vratilo stostruko. Meni, mom sinu i roditeljima - priča Suzana.

Kako je navela, sina je gledala kao mlađeg brata, te nije imala osećaj da je majka, jer je bila mlada.

- Ja onako, jako mlada, nisam ni bila svesna da je to moj sin. Gledala sam ga kao mlađeg brata. Moji su pazili i mene i njega, kao decu. Nisam imala osećaj da sam majka, i da moram ovo, ili ono. Bila sam ušuškana. Imala sam krov nad glavom. Tata je radio u železari. Dete namireno pored moje mame. Nisam imala muke. Bez obzira koliko god da imate godina, kada podarite nekome život, vi ste duplo odgovorni. Nije bilo plakanja, tugovanja. Teško je kada se razvedete, jer ste pre toga planirali sve sa tom osobom. Onog momenta kada sam izašla iz kuće bivšeg muža stavila tačku na sve. Moje dete je bilo u sigurnoj kući. Želela sam da nešto napravim. Da zaradim pare, da snimim pesme i postanem neko. Radila sam tri godine neprestano, i došla sam do cilja - rekla je pevačica.

Sašu je upoznala, kako tvrdi, kad je bio bez para, a ona je bila radna pevačica.

- Za Saleta nisam postojala u momentu kada sam bila radna pevačica. Gledajući mene sada u braku, pričali su kako je meni Sale napravio karijeru. Ne, dragi moji, ja sam bila ime i pre nego što sam upoznala Saleta. Izdala sam pesmu ''Maramče'' za Diskos, i tri albuma za Južni vetar. On je tada bio muzički urednik produkcije ZAM, a ja sam bila u Južnom vetru. Nigde veze. Saleta kada sam ja upoznala, nije bio ovo što je danas. Nije bio dobrostojeći. Radio je za platu u ZAM-u. Ne mogu da kažem da mi je upala sekira u med. Našla sam Saleta kada je bio na trinaestom spratu u garsonjeri. I odatle smo nas dvoje zajedno krenuli da stvaramo i napredujemo. Zajedničkim snagama smo došli do svega što danas imamo. Ne može ništa dok se ne zasuku rukavi. Ja sam tada živela kao podstanar u Mirijevu. On mi je rekao da prenesem stvari kod njega u taj mali stan. To je bilo naše zabavljanje. Nismo bili venčani. Posle toga je kupio kuću na Bežanijskoj kosi. Ulagao je u nju, malo, po malo. Kako nešto zaradi, on nešto sredi u toj kući. On mi je tada sa Stevom Simeunovićem uradio hit ''Džabe, care'' sa kojim sam radila, da nisam znala ni gde sam, ni u kojoj državi, gde pevam, za koga pevam. Onda je došla trudnoća. Rodila sam Aleksandru i povukla sam se sa estrade. Tada smo stvarali Grand. Znao je da je kod kuće sve u redu, i mogao je da radi. Ja sam porodičan tip. Radila sam dok me noge nos, i grlo služilo. Sale nekada zna da kaže da više poverenja ima u mog sina Danijela, nego u Aleksandru. Nekada kaže da bi pre njemu imao poverenja sve da prepusti, nego rođenoj ćerki - rekla je ona, pa dodala:

- Ja bez njega ne bih bila ovo što sam danas, a ni Sale bez mene ne bi bio ovo što je danas. I on će reći isto. Pravi muškarac pored prave žene je dobitna kombinacija. On i ja smo celina od dve polovine. Mi više ne treba ni da progovaramo. Mi pogledima rešavamo danas sve. Petnaest sekudni razgovora nam je dosta za rešavanje svega. Sale svaki put kaže da sam mu bila vetar u leđa. Imao je sigurnu ženu kod kuće. Nas dvoje smo tim. I dan. danas sam mu tu za sve što mu treba. Pomažem, savetujem. Sale i ja radimo sve sami po kući. Imamo ženu koja nam ponekad pomaže. Nismo komplikovani ljudi da mora da bude nešto ekstra na stolu. Mi jedemo jednostavnu hranu. Nem potrebe puno da se kuva. Malo ispržimo jaja, mesa, salata. Možemo da sednemo na trotorar i da jedemo pljeskavicu.

