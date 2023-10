"MILICA MI SE IZVINILA JER JE PODRŽALA KARLEUŠINU LAŽ" Saša Popović otkrio detalje razgovora sa Pavlovićkom nakon skandala

Skandal između Jelene Karleuše i Saše Popovića zbog rejtinga dobio je svoj epilog. On je otkrio da mu se Milica Pavlović izvinila jer je šerovala Karleušinu statistiku gledanosti po kojoj je njen koncert bio gledaniji od Zvezda Granda.

foto: Printscreen/Pink

Podsetimo, tada se oglasila Grand produkcija zvaničnim saopštenjem u kojem su objavili da je Karleuša obmanula naciju i da je u fotošopu napravila grafikon, o čemu je kreativni direktor "Zvezda Granda" govorio na Kurir televiziji.

Sada je ispričao i kako je tekao njegov razgovor sa Milicom Pavlović.

- Ja sam poslao Milici poruku i rekao joj "nemoj", zato što je ona podržala Jeleninu laž, ali Milica nije znala. Kako bi mogla da zna da li je Jelena govorila istinu ili nije? Napisao sam joj poruku: "Nemoj da podržavaš nešto što je laž, što je falsifikat i što je obmana!" - ispričao je Saša, te otkrio i da li mu je ona odgovorila na tu poruku.

foto: Damir Dervišagić

- Kaže: "Sale, izvini, pa ne znam ja, nemam te društvene mreže", ali mi je poslala poruku, izvinila se. Kaže: "Sale, nisam u toku, nisam znala, ja sam samo ono što su drugi stavljali šerovala i podržavala i to je to - zaključio je Popović.

On je objasnio i šta misli o Karleuši posle svega što se dogodilo i zbog čega je gostovao na Pinku.

foto: Kurir televizija

- Pa, ne mrzim je, ali ovo je žalosno. Ne da je volim, ja je žalim, zato što je uložila toliko para i toliko energije, i hoće ona u 9 sati da ide uz "Zvezde Granda", i hoće, pa hoće, ovi joj sa Prve kažu: "Pa nemoj u 9 na "Zvezde Granda" kad znamo da će biti propast, evo ti termin u 11 u petak uveče kad prođu emisije, na miru da ljudi gledaju, kao i njeni fanovi", ali ne, ne, ona hoće u 9 da pokaže kako je ona gledanija, gde to? Ja sam to i u emisiji rekao: "Kako ćeš lopatom na bager?" To nema šanse, to ti je baš to, "Zvezde Granda" su brend.

Kurir.rs/Skandal

Bonus video:

01:01 POZVAO SAM GA JER JE PRIČAO NAJGORE O MENI Saša Popović o Đorđu Davidu: Malo ko zna za ovaj detalj u njegovom životu!