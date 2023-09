"OVO JE PROPAST JELENE KARLEUŠE I SRAMOTA ZA TU TELEVIZIJU" Saša Popović se ne zaustavlja! Salve novih "optužbi" na račun dive

Sezona "Zvezde Granda" počela je sa emitovanjem prošlog vikenda u istom terminu kao što to čine godinama.

Na drugoj televiziji, isti dan, u isto vreme, pevačica Jelena Karleuša imala je promociju svojih novih albuma.

Gledanost obe televizije bila je glavna diskusija na društvenim mrežama u datom periodu. Karleuša je objavila kako je njen šou najgledaniji na televiziji, dok je Grand objavio da su oni najgledaniji.

foto: Kurir.rs/Ana Denda

Saša Popović je stao pred kamere Kurira i najiskrenije progovorio o Jeleni Karleuši.

- Jelena Karleuša je naravno falsifikovala rezultate, objavila da je u regionu bila najgledanija, to je zaista jedan skandal. Zovite nju i pitajte zašto to radi. Ja sam došao kod vas i mnogi drugi, neka dođe ona i kaže zbog čega je falsifikovala rezultate. Još jednom ću ponoviti, ZG su imale 23 odsto šera, a ona šest odsto, znate li šta je šest odsto na nacionalnoj frekvenciji, to vam je kao statistička greška!

U Makedoniji, mi smo imali 37 odsto, a ona svega sedam. U Bosni imali smo 31.2 odsto, a ona 0.2%. To je takva razlika, to je njena propast i sramota za tu televiziju- započeo je Popović, pa nastavio:

02:13 SAŠA POPOVIĆ IZNEO STATISTIKU: Ovo je propast JELENE KARLEUŠE! Potom šokirao: Gledaniji smo bez nje, NAROD NJU NE ŽELI!

- Ona sada može da priča sve najgore o ZG i meni, gotovo, ovo joj u CV ostaje. Njen motiv je to što ona misli, dok je bila u ZG, da je zbog nje bilo najgledanije. Jeste, bili smo najgledaniji, ali i pre i posle nje smo najgledaniji. U ovoj novoj postavi smo gledaniji nego kada je ona bila. Narod nju neće.

Potom je izrazio žaljenje prema JK, pa je rekao da je imala nerealne uslove da bude žiri, a smatra da je najviše boli jer je na njeno mesto došla Ceca Ražnatović.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

06:13 Sasa Popović o novim pravilima u novoj sezoni Zvezde Granda