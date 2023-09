"POZVAO SAM GA JER JE PRIČAO NAJGORE O MENI" Saša Popović o Đorđu Davidu: Malo ko zna za ovaj detalj u njegovom životu! (VIDEO)

Tokom sezona, izmenilo se nekoliko faca u žiriju Zvezda Granda, a posebno je interesantna priča kako je roker i glumac Đorđe David uspeo da dođe na tu poziciju.

U kratkom intervjuu, Saša Popović je otkrio kako je uopšte došao na ideju da uposli tipa poput Davida.

Rekao je da sve počelo kada je Aca Lukas napustio pomenutu poziciju, a dalje je teklo ovako.

01:01 POZVAO SAM GA JER JE PRIČAO NAJGORE O MENI Saša Popović o Đorđu Davidu: Malo ko zna za ovaj detalj u njegovom životu!

- Kada je Aca Lukas otišao iz ZG, razmišljao sam ko bi mogao da dođe. Onda sam uočio da imamo dosta narodnjaka, tu je Snežana Đurišić, Ana Bekuta, Viki, Bosanac, Marija je pop... Dakle, treba nam roker. Takođe, ljudi koji su se prijavljivali, počinjali su da pevaju rok stvari. Rekoh, daj da pozovem Đorđa Davida, on me stalno blatio, pričao protiv mene, sve najgore o meni i ZG. Tako sam ga pozvao, on je došao - započeo je Popović, pa nastavio:

- Svi smo se brinuli kako će se snaći. Međutim, Đorđe David je završio glumačku akademiju, em je pevač, em lik, em glumac... Snašao se fantastično i moram da kažem da sa decom radi neverovatno. On je za mnoge takmičare, za koje sam smatra da će ispasti u prvom, drugom krugu, dovodio do finala. Svaka mu čast, ja ga volim.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:52 OVAJ PEVAČ JE ZNAO DA ĆE SLAVICA ANGELOV USPETI! Đorđe David: Predvideo je to još dok se kao dete takmičila u nekim novim klincima