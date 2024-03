PEVAČIMA OTKAZAN NASTUP NA KOSOVU ZBOG BOMBE! Policija zatvorila sve, doneta hitna odluka!

Finalistima takmičenja "Pesma za Evroviziju", Davidu Radosavljeviću i Bojani Radovanović, otkazan je nastup na Kosovu kada su već bili na pola puta da stignu do mesta na kom su trebali da održe nastup.

foto: Printscreen

Izvođači su povodom Dana žena imali zakazan nastup u Ranilugu na Kososvu i Metohiji, ali im je zbog nedavnog incidenta nastup otkazan od strane policije.

Pevač je potvrdio ovu priču i priznao da je nastup otkazan zbog njihove bezbednosti.

- Javili su nam u putu da je sve otkazano. Ne znam gde je tačno bačena bomba, ali je kosovska policija je zatvorila sve klubove i otkazala nastup, zbog moje i Bojanine bezbednosti. Kada se bude smirila situacija sigurno ćemo nastupiti u Ranilugu. Sve karte su bile rasprodate. Već smo pevali u tom klubu i publika je bila prezadovoljna - naveo je mladi pevač za "Informer".

foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, pevač David Radosaljević zajedno sa Bojanom Radovanović predstavio se pesmom " No no no". Publika ih je na prvu zavolela, nakon čega su stekli i veliku popularnost tokom takmičenja PZE.

Kurir.rs/Alo

Bonus video:

06:39 STARS EP258