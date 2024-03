"KLINCI MI POKAZUJU SREDNJI PRST, DEVOJKE ME GLEDAJU ISPOD OKA...": Sanja Vučić otkrila sa čime se susreće na nastupima

Pevačica Sanja Vučić otkrila je kako se nosi sa nesigurnostima, te sa čime se sve susreće na svojim nastupima.

Sanja Vučić važi za jednu od najatraktivnijih pevačica na estradi, međutim otvoreno je priznala da zapravo razmišlja totalno drugačije i da postoje stvari koje joj se na njenom telu ni malo ne dopadaju.

foto: ATAImages

- Ja se najbolje osećam u suknjicama i u tim nekim stvarima koje mi prekrivaju ruke. Uglavnom nešto što me stisne u struku, suknjica dole i ruke prekrivene, to mi je najlagodnije, pune smo kompleksa. Stvarno sam baš jaka u tom predelu i nije ženstveno - rekla je ona.

Sanja ističe da uvek tokom nastupa baci pogled koga ima, kao i da postoje mnogobrojne neprijatne situacije koje preživljava skoro svaki put kada stane na scenu.

foto: Damir Dervišagić

- Inače, znam sve pesme koje idu i više ni ne razmišljaš o tekstu, melodiji... Vrlo često dok pevam, mislim o nekim trećim stvarima. Gledam koga ima, uglavnom razgledam okolo i desilo se nekolikoputa neki klinci mi pokazuju srednji prst i tako to. Uglavnom volim da reagujem na te stvari, jer je to nekultura, ako ti nije lepo, idi kući. Uvek sam u fazonu "Ajde, sad ti mali, ili ćeš sam napolje ili će da te isprate". Dešavalo se da su ljubomorne devojke, gledaju ispod oka, kao gledaju u mene, šapuće drugarici pa se smeje, to mi je fuj - ispričala je Sanja.

