NIŠTA NE KRIJE OD NJEGA Ovo je dečko Petre Divac s kojim već živi, studira TEŽAK FAKULTET, evo u kakvo je odnosu sa slavnim tastom

Petra Divac, ćerka čuvenog košarkaša Vlada Divca, već duže vreme je u ljubavi sa izabranikom Mihajlom Veruovićem - od 2021. godine.

Iako ne voli često da se javno eksponira, Petra je aktivna na društvenoj mreži Instagram, gde sa svojim pratiocima rado deli detalje iz svoje svakodnevnice.

Tako je košarkaševa mezimica podelila jednom prilikom fotografije sa svojim partnerom povodom njoj jako bitnog dana u godini, a to je Mihajlov rođendan. Ona mu je tom prilikom uputila čestitku, a komentari i čestitke pratioca su ubrzo krenule da se nižu.

Mladom paru ljubav očigledno cveta, a po zajedničkim slikama koje Petra objavljuje može se videti da se dobro zabavljaju i često izlaze zajedno i putuju.

Inače, Mihajlo je iz Prijepolje, student medicine, u odličnim je odnosima sa Anom i Vladom Divcem, dok se zove isto kao reper Mihajlo Veruović Vojaž.

- Bila mi je jako važna njegova podrška. Pitala sam ga kako njemu zvuči ceo ovaj projekat Usvojeni za usvojene. Mi živimo zajedno i sve delim sa njim, tako da me on usmerava. On me zaista dobro poznaje i znam da će iskreno da mi kaže, velika mi je podrška - rekla je Petra Divac nedavno u emisji "Blic dan".

