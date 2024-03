JANJUŠ ISPLANIRAO DO DETALJA VERIDBU SA ANELI: Od produkcije zatražio da se usred imanja spusti HELIKOPTER, a ovako bi je zaprosio

Marko Janjušević Janjuš osvrnuo se na odnos sa Aneli Ahmić, a onda je sa Darkom podelio plan na koji način želi da je veri. Zamislio je da produkcija obezbedi helikopter koji će se spustiti na imanje, a njihovu veridbu će pratiti milioni gledalaca.

- Janjuše, šta se dešava sa Aneli i tobom? - upitao je Darko.

- Šta da radim. Nisam ja nešto kriv za tu svađu, jeste mi krivo, ali ceo taj dan nam je bio nikakav. Njena budalaština je dovela do toga da se posvađamo - rekao je Janjuš.

- Šta misliš o Aneli? Jedno govoriš u afektu, a drugo ovako? - upitao je Darko.

- Ne mogu da ti kažem 100 odsto sve. Rekao sam da je samoživa i bezosećajna, ali ume nekad da bude to. U afektu ja to preuveličam. Ne može da da shvati zbog čega sam zamišljen, jer ona samo o sebi misli, pa onda sebe nabedi da je u njoj problem - odgovorio je Janjuš.

- Rekao si joj da planiraš da je veriš - rekao je Darko.

- Rekao sam joj da je mnogo volim. Vidi se da je mnogo volim. Verio bih je. Ne bih ja nešto puno filozofirao. Planirao sam to. Jedan dan kad bude lepo vreme, želim da se spusti helihopter i da spusti neki kofer, a u koferu da bude jedan veliki natpis: ''Da li želiš da se udaš za mene?'' Ako čuju ljudi helikopter, niko od učesnika neće znati šta je. Znam da me Aneli voli. To je stvarno jedna velika ljubav. Ja sam jako ljut na Aneli jer misli da je Maja opasnost po našu vezu. Koga boli k**ac za nju? Mene Maja ne zanima, Darko. Stvarno me ne zanima Maja - rekao je Janjuš.

