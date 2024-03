"ON JE MENI NAJLEPŠI NA SVETU" Aneli vinula Janjuša u nebesa, njegova reakcija je HIT: Svestan sam da nisam maneken...

Aneli Ahmić javno za crnim stolom vinula je Marka Janjuševića Janjuša u nebesa, te je javno pred svima progovorila o međusobnim greškama.

foto: Printscreen

- Aneli, da li možeš reći šta bi promenila kdo Janjuša da bi vaš odnos bio idealan, kako to zamišljaš? - glasilo je pitanje.

- Neke te njegove nagle reakcije, kada ja izlažem da me podrži, nemam tu neku podršku kada se zbunim, a ustvari on zna da to nije tako - rekla je Aneli.

- Samo to? - upitao je Milan.

- Da, on je meni najlepši na svetu - rekla je Aneli.

foto: Printscreen

- Malopre baš kažem, ne mogu reći da sam neka lepota, svestan sam da nisam maneken, ali nekad žene su me volele, jer u meni vide druge stvari. Možeš da si savršen, ako sa nekim ne možeš da pričaš da se nasmeješ, harizma, to je nešto što mene krasi kroz život. Ja ne mogu da prećutim i da je ne napadam, ja ako nju ne napadm, napašće je drugi. Bolje je da ja kažem šta meni smeta - govorio je Janjuš.

foto: Printscreen

- Ovde ljudi podržavaju sve pogrešne ljudi i strane - dodala je Aneli.

- Od mene će stalno dobiti, ako mi ne odgovara odmah ću joj reći - rekao je Janjuš.

