"IMALA SAM U ŽIVOTU LOŠE KARTE, A NISAM KAO ONA..." Sestra Bojane Pavlović oplela po snajki, a tek šta misli o njenoj porodici

Anđela Šparavalo i Bojana Pavlović ušle su u novi, žestoki verbalni obračun, te je tako nastala prava drama na velelepnom imanju u Šimanovcima.

Bojanina sestra Svetlana prokomentarisala njihove svađe, ali se osvrnula i na njene roditelje.

Kako komentarišeš svađu Bojane i Anđele koja se jutros desila, to što joj je Andjela sedela na nozi i nije joj dala mira?

Pitali su me mnogo puta o njihovom odnosu, svaki put sam rekla da mi nije jasno zašto je Bojana uopšte ulazila u odnos sa tom devojkom,Bojana napolju ima devojku i kad izađe će opet uči u odnos sa njom, i zato nije u redu da se igra sa Anđelom i njenim osećanjima, ja nisam psiholog, ali je evidentno da ta devojka Anđela ima neki problem, ima dosta glume i manipulacije u njenom ponašanju, ali postoji i neki problem, i sigurna sam da je i Bojana to videla, jel smo se mi kroz život susretale sa takvim vidom ponašanja, i zato mi nije jasna, razumem ja da ona hoće da ostane do kraja, ali igrati se emocijama sa osobom sa nekim vidom poremećaja, nije nikako u redu, i mislim da je i Bojana shvatila da je jako pogrešila.

foto: Printscreen

Nedavno se desio poziv Anđele sa roditeljima, gde se i Bojana provlačila kroz poziv pa kako na to gledaš?

- Gledala sam taj klip sa pozivom, meni je to jako strašno, ja razumem njene roditelje da su ljuti na Bojanu što se igra osećanjima te devojke, ali su njihove metode komunikacije sa njihovom ćerkom izuzetno loše i neprimerene.

Anđelina mama preti Bojani tužbom, pa da li negde kao sestra strahiješ od toga i koje je tvoje mišljenje na to što Anđelina majka kaže da Bojana nema nikog?

Ne bih se mešala u pitanje tužba i tih stvari, ne volim takve stvari u svom životu, kao što sam rekla, uživam u svakom trenutku svog života, mnogo sam radila da bi stigla do toga, i ne želim da budem deo tih tema, a konstatacija da Bojana nema nikog uopšte nije tačna, bez obzira na neslaganja Bojana ima sestre koje su tu za nju i koje joj opraštaju neke ružne stvari, tetka je četvoro lepe dece koje je vole i to je dovoljan dokaz da nipošto nije sama.

foto: Printscreen

Kakvo je tvoje mišljenje o Anđelinim roditeljim?

- Videla sam par klipova sa njenim roditeljima, opet kažem ja razumem njihovo neslaganje, ali opet moraju da razmišljaju kako da pomognu svojoj ćerki, rijaliti će proći, Bojana će izaći iz njihovih života, i lagano nastaviti sa svojim životom, a njihov problem ostaje, i moraju ga rešavati zbog Anđele, jer ne mislim da je ona loša devojka, i svi problemi u životu su rešivi, ja to najbolje znam, čini mi se da je njen otac priseban i razuman čovek, i on bi trebao da preuzme kontrolu nad metodama kojim će rešiti probleme sa svojim detetom, ja sam u svom detinjstvu imala izuzetno loše karte, ali nisam ušla u rijaliti sa 20 godina i radila to što ona radi, nego sam radila na sebi, putovala po svetu, radila, zarađivala, učila se sama svim dobrim ljudskim osobinama, a nisam imala nikog, a Anđela ima, i još joj uvek nije kasno, ni njoj ni njenim roditeljima, samo treba praviti prave korake.

kurir.rs/pink/preneo I. L.

Bonus video:

01:16 Ceca ispratila sinoć PZE, dala podršku Breskvici