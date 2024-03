VELJKO OD CECE TRAŽI JEDNU STVAR KAD MU SE RODI TREĆI SIN! Pevačica odmah pristala i već obezbedila to što njen naslednik želi

Svetlana Ceca Ražnatović dovela je svoju liniju do perfekcije, a kako kaže, za mesec dana skinula je čak osam i po kilograma.

Ceca je priznala da nije pobornik nezdravog načina mršavljenja, već da je svoju ishranu korigovala i počela da trenira, a rezultati su vrlo brzo bili vidljivi.

- Dovela sam svoju liniju onako do perfekcije, ali bez ikakvih rigoroznih dijeta, bez ovih što se bodu, "Ozempika", čuda, to je sad jako popularno i jako opasno, nezdravo i direktno utiče na štitnu žlezdu i na pankreas. S tim se ne treba igrati. Jer taj lek u stvari koriste dijabetičari. Nije ni bitno. Ja sam jednostavno odlučila da posle sedam ne jedem ništa i samo da konzumiram vodu. I jednom prilikom sam rekla i ponekad neko pivce. I onda su me pitali kako pijem pivo kad to goji. Ja kažem, mene ne goji, mene pivo voli, ali zaista to je. I meni je to pošlo za rukom i ja sam skinula 8,5 kilograma za mesec dana, a da nijedne sekunde nisam gladovala, jela sam šta god sam htela. Najkasnije, znači pola 8, 8 uveče, nema više unosa hrane i meni se to pokazalo. To je kao autofagija. I onda ujutru ustajem u 8, pola 9, doručak, pokretanje metabolizma i to je to. I fizička aktivnost. Treniram ili ako ne stignem na trening, ja odradim brzi hod na traci da pokrenem telo, metabolizam. Ako ležiš non-stop, ne može da ti se ubrza metabolizam - rekla je ona.

U domu Ražnatovića u narednim mesecima ima mnogo razloga za slavlje, a ono što svi sa nestrpljenjem očekuju jeste rođenje Veljkovog trećeg dina, Ilijana.

- Prvo nam ide Krstanov prvi rođendan, pa onda treba Ilijan da se rodi, Bože zdravlja, početkom maja, pa onda ide Željkov rođendan, pa onda ide moj koji, naravno, neću slaviti - rekla je pevačica, koja se zatim osvrnula na svadbu svoje ćerke Anastasije i zeta Nemanje:

- A što se svadbe tiče, ne znam šta su odlučili i kada će i kako će, ali svakako će se saznati - izjavila je Ceca.

Pevačica je priznala da je njen sin Veljko izrazio želju da mu na proslavi povodom rođenja sina peva Dušan Kurtić, a Ceca se potrudila da tu naslednikovu želju i ispuni.

