ESTRADA OVAKO SKIDA KILOGRAME! Uz ove JELOVNIKE pevačice su smršale više od 10 KG, jedna drži strogu DIJETU, a ona ne jede 48 sati

Mnoge estradne ličnosti kuburile su sa viškom kilograma i počinjale razne dijete kako bi uspeli da svoju liniju dovedu do savršenstva.

Lepa Brena otkrila je tajnu svoje vitke linije.

- Ujutru sam obično jela jedno ili dva jajeta. Gledala sam da to budu organska jaja. Za ručak je obično bila nekakva posna supa bez masnoće i rezanaca. U stvari to je bila voda u kojoj se samo barilo povrće, a ne kuvalo do besvesti, pa da ne dobijete niti jedan vitamin iz cele priče. Tu je obavezno bilo i neko meso, koje je bilo na grilu ili je bilo kuvano. Za večeru je to bio komad ribe ili mesa, uz salatu - rekla je svojevremeno Brena za "Blic ženu“.

foto: ATA Images

Njenim stopama išla je i pevačica Ana Bekuta, koja je zbog motivacije i rada na sebi odlučila da se otarasi viškova.

Koncept je podrazumevao da je pevačica imala dnevno pet obroka, tri glavna i dve užine, da je jela striktno na tri sata, da nije koristila so, da je kao začine upotrebljavala biber i kukurkumu i to uvek zajedno, da je hranu spremala na maslinovom ulju, a krompir izbacila iz jelovnika, da je svakog dana pila 1,5 litara vode i dosta čaja od rastavića, kao i da je konzumirala mlečne proizvode bez laktoze zbog alergije. Ključan deo Anine dijete bilo je crveno bobičasto voće kojim je započinjala dan, ali i ostale vrste voće sa niskim glikemijskim indeksom (poput kivija) koje smanjuju želju za slatkišima i drže pod kontrolom nivo šećera u krvi.

- Četvrtak je bio detoks dan koji je počinjao standardnim doručkom, a onda sam na svaka tri sata jela ili lubenicu ili ananas. Za tri meseca je otišlo 12 kilograma, ali je posle išlo malo sporije. Otprilike, dva i po do tri kilograma mesečno - ispričala je Ana.

foto: Petar Aleksić

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović od početka karijere važi za jednu od najzgodnijih pevačica i malo ko bi pomislio da je ikad držala dijetu. Međutim, pevačica otkriva da je poslednjih meseci korigovala ishranu i povela računa šta jede, pa je uspela da smrša osam i po kilograma!

- Ujutru ustajem oko osam, doručkujem i idem na trening. Ako ne stignem da odem u teretanu, onda brzo hodam na traci da bih od ranog jutra aktivirala metabolizam. Fizička aktivnost je veoma važna. Tako sam za mesec dana smršala osam i po kilograma.

foto: ATA images

- Nikad nisam imala problem sa kilažom, jer mi je genetika odlična. Medutim, pre izvesnog vremena počela sam da se gojim. Suočila sam se sama sa sobom i rekla sebi da želim, pre svega, zdravije da živim! Posetila sam sjajnu nutricionistkinju, koju godinama znam preko zajedničkih prijatelja. Ona mi je stalno govorila: "Dođi, Ceki, da ti samo malo korigujem ishranu", a ja sam uvek nalazila izgovore da meni to ne treba. Bila sam ubeđena da se zdravo hranim, a uz sve to postila sam svaki post. Na kraju sam shvatila da želim promenu, pozvala sam je i zajedno smo napravile plan po kom se hranim. Pošto obožavam meso i salatu, ishrana mi se bazira na tome.

Ražnatovićeva je otkrila da joj je na početku bilo veoma teško.

- Prvih nedelju dana mi je bilo najteže jer je veoma bitno u koliko sati jedem. Nije mi bilo lako da uskladim vreme za obroke sa svojim poslovnim obavezama. Naime, između obroka mora da prođe bar tri-četiri sata. Ali posle je išlo sve lagano. Navikla sam se na taj režim ishrane i sada ne znam kako bih drugačije.

Ceca otkriva da ponekad oseti potrebu za slatkišima, ali i za to ima rešenje.

- Kada mi se jede nešto slatko, pojedem, ali po recepturi nutricionistkinje. Verovali ili ne, postoji recept za zdravi voćni puding. Takođe je važno biti umeren u svemu. I ako pojedete nešto što ne bi trebalo, bitno je da se sutra vratite svom režimu, a ne da govorite: "Od ponedeljka ću".

Ovo jede Ceca Doručak: Ovsene pahuljice sa voćem i čija semenom Ručak: Orada i zelena salata Večera: Potaž od bundeve TRIK SAVET: Ukoliko osetite glad, popijte čaj od đumbira jer on daje osećaj sitosti.

Jelena Karleuša je uz pomoć korigovane ishrane uspela da smrša 10 kilograma i dovede svoju figuru do perfekcije. Karleuša je poznata kao veliki zagovornik veganske ishrane. Pevačica pored zdravstvenih prednosti koju ovaj vid ishrane donosi, veganstvo vidi kao borbu za očuvanje životinjskog sveta širom planete.

foto: Printscreen

Ne jede meso, minimumom životinjskih proteina u obliku jaja, ribe i mlečnih proizvoda, a jede mnogo voća i povrća. Kako je jednom prilikom istakla, nikada nije popila kafu, a pije minimum tri litra vode dnevno, dok slatkiše prezire.

"Obožavamo "zamenu za meso", koja ima identičan ukus kao meso, ali pravi se od proteina graška", otkrila je Karleuša jednom prilikom.

Ovo je njen jelovnik: PRVI DAN Doručak: Nemasni sir 400 grama, dve kriške integralnog hleba, salata Užina: Dve jabuke Ručak: Grašak sa povrćem oko 400 grama i salata Večera: Salata sa tikvicama DRUGI DAN Doručak: Ovsene pahuljice 4 kašike, voćni miks, čia semenke Užina: 300grama trešanja Ručak: Zapečena boranija sa povrćem, salata Večera: Kiselo mleko 360 mililitara i salata Treći dan Doručak: Mafini sa tikvicama, salata Užina: Vitaminska salata sa crvenim kupusom Ručak: Šampinjoni sa povrćem Večera: Potaž od povrća

Suzana Mančić je za samo osam dana skinula pet kilograma! Nekadašnja loto devojka je na tzv. liposukcijskoj dijeti: jede samo zeleno povrće i pije suplemente i ne sme da okusi ništa slatko, čak ni voće.

foto: ATA images

- Jutro uvek započinjem toplom limunadom i kesicom suplemenata koja ima sve neophodne minerale i vitamine. Isto pijem i za ručak. Ako ogladnim, jedino mi je dozvoljeno da pojedem jedan svež krastavac. To je tzv. liposukcijska dijeta, na kojoj sam već osam dana. Imala sam 80 kilograma, a cilj mi je da dodem do 70 kg. Na dobrom sam putu, sada vaga pokazuje 75 kg - priča Suzana i otkriva kako izgleda njena večera:

Evo šta jede Suzana Doručak: Zeleni smuti ili čašu tople limunade, suplementi. Ručak: Isto kao doručak Večera: Salata od rukole sa parčetom ribe ili crvenog mesa

Pevačica Emina Jahović poznata je po vitkom izgledu, a zarad održavanja kilaže i čišćenja organizma od toksina i masti pribegava metodama koje mnogi smatraju nezdravim i zabrinjavajućim.

Emina je svojevremeno začudila javnost kada je otkrila da zbog svog izgleda gladuje.

- Gladujem jednom mesečno. To radim već neko vreme. Ne jedem po 48 sati tačno - priznala je Emina.

Na društvene mreže pevačica je svojevremeno objavila kako odbrojava sate do sledećeg obroka.

foto: Printscreen

- Tačno 20 sati bez hrane. Idemo! - poručila je Jahovićeva putem Instagrama, da bi potom dodala da planira da nastavi u istom ritmu još 28 sati.

Međutim, nekada da sebi oduška i tada obično odredi dan kada jede sve što poželi. Ostatak meseca poštuje određenim režim ishrane.

Naime, na jelovniku Emine Jahović uglavnom se ne nalazi šećer, ugljeni hidrati, alkohol, kao i kasne večere. Osim toga, sokove ne pije.Na njenom meniju pretežno dominira sveže i termički obrađeno povrće, meso, đumbir, pomorandže, kao i voda sa limunom.

Pored korigovane ishrane, sastavni deo njenog zdravog načina života su treninzi u teretani kojima održava kondiciju i formu.

foto: Senorita Music

Pevačica Milica Pavlović važi za jednu od najlepših i najzgodnijih dama sa domaće estrade.

Zbog toga se mnoge dame pitaju u čemu je tajna njenog fenomenalnog izgleda. Milica je svojevremeno govorila kako je praktikovala japansku dijetu sa bananama za koju je čula od prijatelja. Pevačica je rekla kako je detalje dijete pronašla na internetu, ali je istakla da se pre njenog sprovođenja konsultovala sa lekarima, jer nije želela da rizikuje zdravlje.

Milice Pavlović podrazumevala je jedenje tri banane za doručak. Uz to je pevačica smela još da popije vodu ili čašu nemasnog mleka. Za ručak se jede dinstano povrće sa junetinom, riblja čorba ili integralna testenina sa paradajz sosom. Za poslednji obrok predviđena je proteinska večera - grilovana ćuretina ili riba.

Uz bilo koji obrok na ovoj dijeti dozvoljeno je jesti zelenu i kupus salatu.

Još nekoliko pravila japanske dijete sa bananama: Grickalice i slatkiši su strogo zabranjeni Razmak između obroka mora da bude najmanje 4 sata Za užinu su dozvoljene samo banane Poslednji obrok mora da bude najkasnije do 20 časova Dijeta se ne sme držati duže od 12 dana. Za vreme dijete, bitno je da ispijate vodu sa sobne temperature i da ne pijete alkohol, a najbolje da izbacite i kafu.

Nataša Bekvalac nosi titulu jedne od najlepših žena na našim prostorima. I ako vodi računa o svom izgledu pevačica ume ponekad da se opusti i nabaci par kilograma viška.

Sada je otkrila kako je skinula čak 10 kilograma:

- Izbacila sam pecivo, krompir, soju, pasulj, boraniju, testeninu, grašak, pirinač, grickalice, slatkiše i sokove. Voće sam jela samo nedeljom. Tako sam uspela da skinem višak kilograma za kratko vreme - kaže Nataša.

Ona tvrdi da nije morala da se odriče mnogih stvari.

foto: Kurir/A.J.Panić

- Smela sam da jedem sve vrste mesa, samo nisam smela preterano masno. Čak sam jela jaja na sve načine, mlečne proizvode, ali nisam preterivala sa kačkavaljem i feta-sirom. Sveže povrće sam unosla u neograničenim količinama. Najviše sam jela kupus, zelenu salatu, krastavac, karfiol, brokoli, luk i paradajz, kao i orašaste plodove. Dnevno sam pila po dve i po litre vode - izjavila je Nataša koja kaže da se ključ uspeha krije u redosledu korišćenja tih namirnica.

Prvih šest dana u nedelji sam jela sve, od salate do mesa, a sedmog dana za doručak i ručak namirnice sa "zabranjene liste" poput testenine, krompira i pirinča. Slatkiše nikako ne. A kad bi mi se prijeo neki desert, uzela bih kašiku meda ili integralni keks. Posle sedmog dana sve iz početka i tako do željenih rezultata - pričala je pevačica za Blic.

Osim pravilne ishrane, sastavni deo Natašinog života su i treninzi, zbog kojih je telo dovela do savršenstva.

- Vežbam pet puta nedeljno po 45 minuta. Dan mi počinje doručkom sa ćerkama Hanom i Katjom. Potom ih odvezem u školu i vrtić, pa odem na trening. Kada fizička aktivnost postane deo vašeg dana, prestane da vam bude teško i mrsko da vežbate. Nisam od onih koji to vole, ali kada vidim šta mi vežbanje donosi, ne samo fizički, već i psihički, i ne razmišljam o preskakanju treninga - iskrena je pevačica.

