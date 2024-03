ŠOK ISPOVEST NIKOLIJE JOVANOVIĆ: Relja i ja ćerkama ne puštamo svoju muziku, to NISU PESME ZA DECU! Dotakla se i mame Vesne

Nikolija Jovanović predstavila je dugoočekivani album "Lavina", uz spektakularnu promociju koju je održala u Beogradu i na kojoj je okupila brojne poznate ličnosti.

Na samom početku razgovora pevačica je s nama podelila utiske o projektu.

- Radila sam na albumu preko godinu dana, ali poslednjih sedam meseci kao dragstor. Nas 50 saradnika je radilo na njemu. Svi su sjajni. Stvarali smo ga s puno ljubavi i zato su ovakvi rezultati. U album sam uložila sve. Dušu, ljubav, emocije... Pare su mi tu najmanje bitne - istakla je Nikolija.

Ko ti je bio najveća podrška?

- Relja. Kad padne mrak i dođem kući, on me uvek sasluša. Sve moje strahove i uzbuđenja. Veliki sam perfekcionista i to mi je mana. Težim savršenstvu.

Kakvi su komentari tvoje mame Vesne na nove pesme, a kakvi tatini?

- Mama Vesna je ponosna i oduševljena je albumom. Njena omiljena pesma je "Pravo na grešku" i "Viski". "Milo moje" zove "Nunaj, bebo". Tata mi je rekao da je na prvo slušanje desetka.

Da li ćeš konačno snimiti duet s Vesnom?

- S Vesnom nemam duet jer se nije našla odgovarajuća pesma. Kad se bude desila pesma, možda će ga i biti.

Vesna se vratila nastupima. Kako se sad ona oseća zdravstveno?

- Odlično je. Nastupa mnogo i zbog toga je kritikujem. Shvatila sam da pevanje i nastupi nju čine srećnom i živom i da ja uopšte tu ne treba da se mešam. Mama, samo napred!

Da li si ćerkicama puštala svoje pesme i kako one reaguju na tvoju muziku?

- Ćerkicama ne puštam našu muziku, jer muzika koju izvodimo nije za decu. Nisu to pesme koje treba puštati deci. Ne kritikujem roditelje koji moje pesme puštaju svojoj deci, ali ja to ne radim.

Nedeljama se već priča o Teja Dori i njenoj pesmi "Ramonda". Vas dve sarađujete već duže vreme. Šta misliš o njenom odlasku na Evroviziju?

- Mislim da je ona jedan fantastičan umetnik. Pretalentovana je i ima ogroman kapacitet koji je svet prepoznao i mnogo mi je drago zbog toga. Podržavam je od njenog samog početka. Uradila mi je pesmu "Nema limita" i to je njena prva pesma koja je rađena za naše tržište. Beskrajno sam joj zahvalna na svim hitovima koje mi je napravila i na "Džanumu", koji je svet prepoznao. Nijedan umetnik s naših prostora, ni ženski ni muški, nije postigao taj uspeh i slušanje u svetu koje ona ima. Teja Dora je pravi izbor za Evroviziju i mnogo se radujem.

