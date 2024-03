BRAT RADE MANOJLOVIĆ PRVI PUT PROGOVORIO O RAZVODU RODITELJA I ODNOSU SA PEVAČICOM: Verujem da ona sad na keca zna jedno...

Neša Manojlović je jedan od talentovanijih pevača na estradi, a malo ko zna da je iza njega skoro tri decenije karijere.

Uprkos slavi i popularnosti koju je stekao Manojlović je ostao skroman i prizeman zbog čega ga mnogi danas veoma cene.

-Pevao sam kao najjobičniji pevač tu gde je bilo potrebe u sklopu određenih bendova gde sam imao svoja zaduženja, tako je bilo dok sudbina ili Bog nisu odlučili da to postane drugačije. Zahvalan sam Bogu što se desilo to neko ubrzanje i što sam imao neko životno iskustvo. Znate kako uvek je imati pa nemati i to sve može lako da se promeni i preokrene- rekao je Nenad.

Na pitanje kako je uspeo da ostane prizeman i da ga slava ne udari u glavu kao mnoge njegove kolege Manojlović je odgovorio:

-Nije moglo da me pomeri tako lako kao nekog od 16, 17 godina koga zadesi, teško da on može da ostane normalan. To je tektonska promena! Ljudi misle da je pevanje i sviranje nešto što se lako nauči i onda će da budu poznati, vide sve to zdravo za gotovo. Niko ne uzima u obzir da je potrebna jedna vojska ljudi koja radi svoj posao i da oni nisu svi dobronamerni, nekad ne radiš sa svojom ekipom. Tu su ljudi koji imaju svoje namere i ciljeve, ali ne uvek dobronamerne.

Iako njegov privatni život intrigira javnost, pevač je tek sada rešio da ogoli dušu o svom detinjstvu i odrastanju.

-Rođen sam u Novom Sadu, tamo sam bio do neke osme godine, a onda sam se preselio u Temerin gde sam proveo ostatak osnovne škole, osim jedne godine. Roditelji su mi se razveli, pa sam probao da budem kod oca godinu dana, on je iz Četereža, ali se tamo nisam baš dobro snašao pa sam se vratio u Temerin- otkrio je pevač koji je srednju školu završio u Svilajncu.

Odnos njega i Rade Manojlović često je jedna od glavnih tema u medijima, a pevač je sada ispričao i u kakvom su odnosu bili kao deca.

-Moj otac je poznat u svom selu kao talentovan pevač, ali se nikada nije bavio tim poslom ozbiljno. Na njega smo moja sestra po ocu, Rada i ja povukli talenat. S tim što je ona rasla pored njega i njegov uticaj na nju je bio više taj srbijansko-šumadijski stil muzike. Ona danas ima baš širok repertoar jer je veliki radnik. Verujem da ona sad na keca zna jedno 15 vlaških pesama, sevdalinke, kompletan opus crnogorskih pesama, ma baš je mašina što se toga tiče! Bila je mnogo spremnija od mnogih iz svoje generacije- ispričao je pevač u emisiji „Pojačaj bas podcast“.

