HRVATICA BILA NAJFATALNIJA PEVAČICA BIVŠE JUGE, IMALA HITOVE, PA UČESTVOVALA U SRPSKIM RIJALITIJMA! Sada odlazi: Predajem papire

Pevačica Marina Perazić je važila za jednu od najfatalnijih žena bivše Jugoslavije, ali se u jeku slave odselila u Ameriku. Nakon nekog vremena ponovo se vratila u Hrvatsku gde i dalje živi, međutim nakon nekog vremena donela je odluku da ipak život nastavi u Njujorku.

- Za razliku od većine onih koji su u Ameriku otišli u potrazi za svojim snom ja sam u Ameriku otišla sa idejom da više nikad ne budem pevačica. U Njujork sam otišla da me više niko ne bi prepoznavao na ulici jer mi je, iskreno, bilo preveliko opterećenje da me svako poznaje i da mi u svakom trenutku neko nešto dobacuje. Pogotovo me je nerviralo to što su mi stalno komentarisali izgled. Ja sam mala, a svima je na televiziji izgledalo da sam visoka ko Lepa Brena i onda su mi svi govorili: jaaaaao, pa ti si mala! Stalno sam morala da odgovaram na pitanja ljudi i da slušam njihove ideje i mišljenja šta bih ja i kako trebalo da uradim. Onoga trenutka kada sam počela da bežim od male dece koja su me po ulici jurila da im dam autogram shvatila sam da je vreme da odem i da se odmorim", pričača je ranije Marina koja je rekla da se taj njen "prelomni momenat" savršeno poklopio sa predlogom Ivana Fecea Firčija da zajedno sa njim ode u Ameriku.

- Sudbonosno pitanje "hoćeš ići sa mnom u Ameriku?" bilo je pred Milanom Mladenovićem. Ja sam rekla da. Nikad se nismo venčali, ali to je bilo to sudbonosno "da". On je otišao, nakon šest meseci sam ja otišla za njim. To je bilo '88. u 10. mesecu, rekla je za In magazin.

Danas su ona i Ivan roditelji dve ćerke - Mije Katarine i Lune Marije. One su izrasle u prave lepotice, a još uvek žive u Njujorku gde Marina Perazić planira da se vrati uskoro.

- One su naši sponzori, s obzirom da su one američke državljanke, tako da će biti sponzori mami i tati da dobijemo američke papire, za koji dan predajemo to - priznaje Marina.

