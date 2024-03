POZNATA NOVINARKA RAZVEZALA JEZIK O BRAKU MILOŠA I JELISAVETE: Nisu poštovali sebe, košarkaševa majka je neprijatna i nekulturna

Kao bomba odjeknula je vest u medijima da se razvodi jedan od najskladnijih parova na domaćoj sceni, glumica Jelisaveta Orašanin i košarkaš Miloš Teodosić.

Nakon ove vesti pojavile su se mnoge navodne informacije kako njihov brak ne funkcioniše već neko vreme kako treba i da su oni to pokušavali da sakriju od očiju javnosti.

foto: Kurir, Marina Lopičić

Ljiljanu Stanišić, novinarka rubrike Stars u Kuriru, radi već danima na ovom slučaju i u gostovanju u emisiji Puls Srbije otkrila je više o navodnom razvodu košarkaša i glumice.

- Već nekoliko nedelja se šuška o tome, po beogradskim kuloarima, a u medijima je nedavno ugledala svetlost dana.

Naravno i mi smo nastavili tu priču. Kao novinar sam kontaktirala najpre sa Milošem na broj telefona poznat redakciji. On se nije javljao na telefon. Nakon toga sam pozvala Jelisavetu, koja se takođe nije javila na telefon, a onda sam joj i poslala direktnu poruku sa konkretnim pitanjem "šta se dešava, da li je tačno, da li da prenosimo informaciju, da li se razvodite ili se ne razvodite". Tada sam shvatila da zapravo ni Miloš, niti Jelisaveta ne poštuju ni sebe, ni svoj brak, ni tu zajednicu zato što se nisu udostojili da odgovore na poziv novinara. Da su se javili i rekli razvodimo se ili ne razvodimo se to bi bilo uredu prema onima koji prate celo ovo dešavanje - rekla je Stanišić i dodala:

- Poštujem kolege koji su izneli apsolutno sve informacije koje oni imaju sa terena ili iz pouzdanih izvora, a da su bliski Jelisaveti i Milošu. Upravo zbog toga otišla sam korak dalje da pomognem svojim kolegama iz Kurira i pozvala sam porodicu. Dakle, ko će bolje da zna šta se dešava od onoga ko je zapravo u kući. Kontaktirala sam sa bakom, žena je zaista bila kulturna, lepo je porazgovarala sa mnom. Rekla je da ona ne zna da nije upućena u to šta se dešava u braku njenog unuka. Interesantno je da je juče bio i Milošev rođendan. Pitala sam da li se čula sa unukom? Da li mu je čestitala? Dakle bio je to jedan ljudski profesionalni razgovor smo vodili, da bi njegova majka, Zorana, otela, bar je to moj utisak, slušalicu od svoje majke i drsko nastavila razgovor sa mnom. Bila je jako neprijatna i nekulturna, neočekivano zaista za ženu, koja je ili bi trebalo da bude akademski građanin u ovoj zemlji. Iako sam bila veoma ljubazna i srdačna, ona je obrusila da njoj niko neće da govori šta će ona da radi u njenoj kući, iako to nije bilo ni moje pitanje.

foto: Kurir televizija

Voditeljku Anastasiju Čanović interesovalo je da li naša novinarka ima informaciju o tome da li je potpisan predbračni ugovor.

- Ne volim da baratam dezinformacijama, samo činjenicama i adekvatnim saznanjima. U ovom slučaju nemam tu informaciju, niti bih se igrala sa tim stvarima. Ono što znamo jeste da nijedno od njih dvoje ne želi da se oglasi trenutno. S obzirom na to da sam ja 12 godina u ovom poslu, mnogo puta sam imala informacije da se razvode poznati parovi i konkretno navešću primer Dubravke Mijatović i Marinka Madžgalja. Kada sam saznala to da se razvode, to je bilo još pre 10 godina. Ja sam tada Dubravku kontaktirala i ona se javila se na telefon, potvrdila informaciju i rekla tačno je, razvodim se. Nije mi jasno zbog čega ove mlađe generacije koje treba da budu primer drugima, izbegavaju to i onda dođu na sud i žale se kako ih novinari nisu kontaktirali. Sa druge strane, ne mogu da žive od predstavnika medija, a zapravo su oni ti koji izbegavaju. Evo konkretno, ekipe su bile ispred njihovog doma i oni se nisu udostojili da stanu i da kažu nešto na ovu temu. Svako bi ih ispoštovao šta god da kažu jer je to naš posao - rekla je između ostalog Stanišić.

Kurir.rs

