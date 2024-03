"DESILA SE JEDNA SITUACIJA..." Vuk Mob se totalno razočarao u Sandru Afriku: Hteo sam da napravim frku!

Vukadin Gojković, poznatiji kao Vuk Mob, nema dlake na jeziku, i ume oštro da prokomentariše kolege.

Reper je ispričao kako je imao loše iskustvo sa koleginicom Sandrom Afrikom, a potom je opisao na koji način ga je razočarala.

foto: Kurir televizija

- Samo smo sarađivali. Ja sam je gotivio do jedne situacije i onda sam prestao da je gotivim. Nemam ništa protiv nje, nismo u svađi, samo se desila jedna situacija... - započeo je Vuk.

Sandra je navodno pokušala da Vuka u emotivnom smislu spoji sa jednom devojkom, koju nije hteo da imenuje.

foto: Kurir televizija

- Nije to bilo javno, nego je pokušala da me namesti kod neke devojke, glupa priča neka. Nisam očekivao to od nje, iskreno da kažem. Hteo sam da napravim frku oko toga, ali me je u tome sprečila ta devojka koja je bila u centru priče, zamolila da to ne radim. Govorila mi je: "Nemoj zbog mene da praviš cirkus", tako da sam iskulirao celu priču, gurnuo sam je pod tepih - izjavio je reper u emisiji "Bunker".

