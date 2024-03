"ON JE ZA MENE VAZDUH, NE BIH MU DAVAO NA ZNAČAJU!" Taki Marinković nikad oštriji, opleo po Caru, a evo šta kaže za Stanislava

Otac aktuelne učesnice Elite Maje Marinković, Taki Marinković, oglasio se i progovorio o potencijalnoj vezi Maje i Stanislava i varnicama koje se uočljive sa obe strane.

Kako komentarišete blizak odnos Maje i Stanislava, stvorila se velika fan grupa koja im šalje podršku, šta kažete za to?

- Ništa ja nemam protiv, samo neka fanovi to guraju, moja ćerka je rekla da će ostati sama do kraja i da je ne zanima nikakav odnos, iskreno ja sam prezadovoljan zbog toga. Ako je ona nasmejana i srećna zbog nekoga ja nemam problem sa tim, do sad je imala sve pogrešne ljubavi i nadam se da će konačno da naiđe neko ko valja, da ima normalan odnos sa nekim i da je ceni i poštuje. Ja se u njene odnose ne mešam samo da ona bude srećna i zadovoljna.

Fanovi Cara i Maje su sada počeli da favorizuju Stanislava, te je on zauzeo Filipovo mesto i pobrao sve njihove simpatije, kako to komentarišeš?

- Ne bih da komentarišem nebitne ljude, oni su meni kao vazduh, ne bih se obazirao na prethodne učesnike rijalitija. Zna se tamo ko je bog i batina i ide krupnim koracima prema tituli, moja Maja kad kaže jednu rečenicu nastane opšti haos za stolom.

Kada bi Stanislav i Maja ušli u vezu, da li bi vi to podržali?

- To su sve Majini fanovi i taj dečko Stanislav je rekao sve što ima o svojoj bivšoj devojci Mioni i nema više priču tamo pa sad želi da se zakači na moju Maju koja je najjača karika u rijalitiju trenutno. Naravno da se Maja njemu dopada kao i svakome ali bi on tamo pristao na sve radi opstanka.

Šta kažete na to što je Slađa Poršelina bacila oko na Stanislava a njemu se više sviđa Maja, da li mislite da će doći so sukoba između dve drugarice?

- Ma od tog posla nema ništa, ona je videla roleks i odma želi nešto sa njima. Ne kažem ja da je ona ružna ili bilo šta ali ima nešto što je odbija od momaka, ne znam šta se tu dešava, ona je verovatno navalentna i napadna i plus je materijalista dok Maja to nikad nije bila pa je verovatno zato momci više jure.

