"TI SI ŽENO MONSTRUM I PRITAJENO ZLO" Aneli i Maja u žestokom klinču, pljušte GNUSNE uvrede na sve strane: Budalo, muž ti je...

Maja Marinković i Aneli Ahmić ne prestaju da se svađaju i vređaju kada god dođu u sukob. Rivalstvo se čini sve veće, a prethodna noć je prevazišla granice kada je njihov loš odnos u pitanju.

foto: Printscreen

- Prva je počela da mi dobacuje i vređa! Zašto mi se obraćaš, ne glumi mi žrtvu, zašto si došla sad ovde, ja sedim ovde na krevetu a ti si došla da me provociraš! Nemoj Janjuše da se ljutiš ako uključim vređalicu - rekla je Maja.

- Šta on ima da se vređa, ko si mu ti, neće te je*ati, on zna kakve ti namere imaš prema njemu, znam da želiš se*s sa njim. Lažeš kao pas da sam te prva provocirala, prva si me počela vređati, sad govoriš da mi je muž spavao sa sestrom - govorila je Aneli.

foto: Printscreen

- Da ja to tvrdim, to nigde nema da čovek spava sa obe sestre, videćeš ti kad te tašta uhvati moraćeš da odgovaraš po Paliluli, to sve zato što si loš čovek -rekla je Maja.

- Pričaj ovde šta si mi sve pričala za Aleks Nikolić, ti si ženo monstrum, pritajeno zlo, bolesno si ljubomorna devojka - prekinula je Aneli.

- Ja jesam budala da napravim haos i sve ali bar nisam bolesna kao ti i patološki lažov. Evo ti šta radi i dalje me provocira - obratila se Maja Janjušu.

- Ona sada da misli o tebi Janjuše, ona bi mene od*ebala, nego budala samo gleda kadar. Je l' te boli što sam mu ušla u krevet? Šta ti misliš ko si mi budalo u životu - vikala je Maja.

