VRATILA SE I NEPREPOZNATLJIVA JE! Veliki intervju BIG MAME: Nakon STRAŠNE TRAGEDIJE, pronašla je sreću! Ona je sada Svetlana Orlić

Svetlanu Tanasić, poznatiju kao Big Mama, svi pamte kao učesnicu četvrte sezone "Zvezda Granda" i prve sezone "Farme".

Međutim, mnogi nisu znali da je ona sada Svetlana Orlić, da je napustila rodnu zemlju i sreću pronašla u dalekoj Nemačkoj kraj voljenog supruga, kolekcionara bubnjeva.

foto: Pritskrin YT

Mnogi su joj predviđali blistavu karijeru, zbog čega je veliki šok usledio kad je pevačica nestala sa scene. U razgovoru za Kurir ona tvrdi da je za to imala posebne razloge, a priča i o navodima da je u teškom finansijskom škripcu, o vraćanju na scenu i novom ljubavnom partneru.

Povukli ste se sa javne scene, šta je prethodilo tako važnoj odluci?

- Svesno sam se povukla. U takmičenju "Zvezde Granda" sve je bilo turbulentno, ja sam htela da se prijavim i okušam svoju sreću, ali ni slutila nisam da ću daleko dogurati. Zahvalila bih se "Grandu" zaista na pruženoj prilici.

Od muzike niste odustali.

- Ja i dalje nastupam, sada u Nemačkoj sa Ksenon bendom, a pored toga trenutno radim u Srpskom kulturnom centru, s folklorašima. To me ispunjava. Muzika je tu i uvek će biti. Muzičari su umetnici, a pevači umetnici na kvadrat.

foto: Printscreen

Šta vam najteže pada u poslu?

- Mi kao pevači nemamo pravo da tugujemo, otplačemo sedam dana preminulu osobu, nakon čega izađemo na scenu. Samo mi znamo kakav nam je osećaj u stomaku. To sam proživela nakon majčine smrti.

Kako reagujete na mlađe izvođače, da li ste pratili Desingeričine ekstravagantne nastupe?

- Ja sam od starog kova. Smatram da u muzici ne treba mešati babe i žabe, što je često prisutno na sceni. Mlađu generaciju ne pratim, ali vidim da ima dosta onih koji valjaju. Tu svakako i faktor sreće igra veliku ulogu.

foto: Privatna Arhiva

Da li razmišljate o vraćanju na "Grandovu" scenu?

- Izdala sam novu pesmu, kao što rekoh, od pevanja ne odustajem, ali više nemam pravo da se prijavim za takmičenje "Zvezde Granda". Volela bih da se oprobam u žiriju šoua "Nikad nije kasno". Smatram da imam i šta da prenesem drugim takmičarima.

Dugo se pričalo da prodajete svoje iznošene stvari.

- Ja ću moje stvari da prodajem jer sam ih ja i kupila. Ti napisi su mi doneli duševnu bol. Kao estradni umetnik ne mogu da obujem jedne štikle dva puta. Ja sam htela da ih prodam jer nisam imala više gde da ih nosim, na kraju sam ih poklonila. Posle medijskih naslova ljudi su krenuli s pričom da maltene nemam leba da jedem, zbog čega su me prijatelji i svi poznanici pozivali i nudili mi pomoć.

foto: Privatna Arhiva

Kakav je vaš emotivni život?

- Preselila sam se u Nemačku, gde sam upoznala novu ljubav svog života. Od bivšeg pokojnog supruga sam se razvela 2018. godine. Bio je to težak period za mene. Prijatelj me je pozvao na jedno okupljanje, gde sam upoznala sadašnjeg muža. Mi smo srodne duše, odmah sam to osetila. U braku sam već tri godine. Spojila nas je ljubav prema muzici. Kupio me je rečenicom da bolji ženski vokal u životu nije čuo, eto tako je sve počelo. Bogu sam zahvalna. On je ranije bio bubnjar, a sad je kolekcionar bubnjeva, baš je fanatik.

Ostale u kontaktu - Često se čujem s Biljanom Sečivanović, Aleksandrom Bursać, a s Darkom Lazićem sam se poslednji put čula pre saobraćajke, posle čega je on promenio broj. Ne želim nikome da smetam, takva sam.

Bonus video:

06:51 STARS EP272