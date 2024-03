IZBACILI GA IZ KUĆE, SPAVAO NA TERASI, PA STVORIO MILIONE! Teška životna ispovest Stanislava Krofaka, bivša žena mu UZELA SVE!

Stanislav Krofak napravio je pravu pometnju na imanju svojim ulaskom. Njegovom dolasku su se najmanje obradovali Nenad Aleksić Ša i Miona Jovanović, koja je ostavila MMA borca zbog repera.

Stanislav je ispričao svoju životnu ispovest o tome kako je stekao svo bogatstvo. Otišao je sa 40 evra u džepu u Zagreb, spavao je na terasama, a onda je pokrenuo biznis i počeo da zarađuje ozbiljne pare.

- Stanislave svima je bila zanimljiva priča o tebi kako si sve postigao i bogatstvo stvorio? - rekao je Milan.

- Došao sam u Zagreb sa 40 evra. Sa 18 godina sam otišao u Zagreb, moji su živeli na selu. Moji su rekli gde ćeš tamo i moj otac je rekao vratiće se on za par dana. Spavao sam kod rođaka 15 dana, nisam imao da mu platim i on me izbacio napolje. Pa sam radio kao konobar i tu sam spavao po terasama 4-5 dana. Zatim me je primio deda od devojke s kojom imam dete. Ja sam radio kao vodoinstalater i onda sam vremenom počeo da radim zgrade. Radio sam u jednoj firmi i prijavio se da uđem u gradsko-stambeno, da održavam zgrade. Firma mi se vodila na bivšu ženu i ona mi je uzela sve kad smo se razvodili. Uzela mi je oko milion kuna. Sa njom sam imao dete, uzela mi je i sve radnike. Onda kad se desio zemljotres, radili smo sanaciju zgrada i brat mi je pao sa zgrade i jedva ostao živ. Na kraju sam opet počeo iz početka i sad sam uspeo da stvorim 9 kamiona, sad me svi znaju u Zagrebu i ljudi me vole - rekao je Stanislav.

Bonus video:

03:00 REPER CUNAMI EKSKLUZIVNO ZA KURIR TV: Počelo je usred nastupa, SRUŠENA JE CELA BINA! Potom šokirao: Evo šta se desilo sa ljudima