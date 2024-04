MIŠA DRAGIČEVIĆ OTKRIO TAJNU SVOG PREPOZNATLJIVOG OŽILJKA! Ljudi misle da je od tuče ili posekotine, a istina je SASVIM drugačija

Mnoge zanima odakle mladom glumcu Miodragu Miši Dragičeviću njegov prepoznatljivi ožiljak, posebno pripadnice lepšeg pola.

A evo kako je glumac to komentarisao u emisiji Divan Šou kod Ivana Gajića:

- Indiferentan sam prema tome, ali to je ljudska znatiželja, mislim. Verovatno se pitaju ša se desilo, da li je pao, dal se pobio, je li mu flaša uletela u lice, mislim šta god. I mislim da je to i zato razlog što je najtraženije.

Potom je otkrio kako je ožiljak nastao:

To je hematom koji sam ja dobio kad sam mali još bio i koji se širio kako sam ja rastao. Moji su se zeznuli, odveli su me na operaciju kad sam imao 5-6 godina. Kako mi se lice širilo, to se sve više razvlačilo. I onda još jedna operacija je bila neuspešna, nešto su zeznuli, napravili su malo još gore nego što je bilo, da bi na kraju kod braće Colića na autokomandi otišao i ljudi su mi to uspešno operisali. Nikad nisu uspeli oni skroz da ga uklone, što je nekako i dobro, ajde, za posao mi je dobro da imam nešto prepoznatljivo.

