ZBOG SAVETA KOJI MU JE DALA ZORICA BRUNCLIK MISLE DA PEVA NA PLEJBEK! Rade Lacković otkiro šta ga je sve naučila koleginica

Rade Lacković u kafanama u kojima on peva uvek su pune. I to je tako od njegovog prvog nastupa. Neko vreme nosio je "titulu" najskupljeg pevača amatera u dijaspori.

Pevanje mu je zanimanje, nikada ništa drugo nije radio. Dugo je u braku, od 1989. Ima sina i ćerku, i dvojicu unuka. Rade je u velikom intervjuu govorio o počecima, porodici, kolegama a onda se dotakao i Zorice Brunclik, i njenih saveta.

- Nikad se nisam folirao, publiku možeš prevariti nekoliko puta, ali to nije večno. Nisam imao poroke nikad, ne pušim, gazirana pića ne pijem, ne pričam previše jer priča zamori više nego pevanje. Sad pričam, jer večeras ne pevam. - govorio je pevač pa nastavio:

- To me je Zorica Brunclik naučila, a evo i jedne anegdote... Bili smo zajedno na nekoj turneji i sad putujemo na koncert i ona kaže: "O, bože, ja sam se raspričala, ne znam kako ću pevati!" Ja je pitam: "Zorka, kakve to veze ima?" Ona mi onda objasni da priča više šteti glasnim žicama nego pevanje. I bila je u pravu, otada se čuvam. Zorica mi je inače dala mnoge savete kako da čuvam svoj glas, mnogo sam joj zahvalan. Zato sad kada negde pevam, kao nedavno u jednom klubu što je bilo, prilazi mi vlasnik objekta tokom nastupa i kaže: "Rade, ja te poštujem, volim, cenim, ali dokle ćeš na plejbek pevati?" Ja ga slušam šta priča i pitam ga da ponovi. Kad je rekao "plejbek", ja tad stavim mikrofon njemu na usta i čuje se njegov glas (smeh). On viče: "Pa ti tako pevaš uživo?!" I počeo da me ljubi. Dakle, očuvao sam glas, hvala bogu dobro me služi. Još je kristalno jasan, čist i intonacije su na svom mestu.

