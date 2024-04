JK SE JAVNO OBRATILA VESNI ZMIJANAC! Karleuša odmah REAGOVALA nakon što je pevačica otkrila KAKVO MIŠLJENJE ima o njoj

Vesna Zmijanac i Jelena Karleuša prijateljice su dugi niz godina i to svakom prilikom ponosno ističu.

Karleuša je nekoliko puta istakla da joj je Vesna bila podrška na početku karijere, dok je Zmijančevu uvek oduševljavala njena hrabrost i autentičnost.

Upravo iz tih razloga na račun jedne druge ne štede lepe reči, a JK je sada podelila mišljenje starije koleginice o njoj:

"Ja nju mnogo volim. Ona je meni mnogo hrabra, ona je meni jedinstvena ustvari."

Karleuša je potom napisala sledeće:

"Hvala ti, Vesna... Mnogo mi znače tvoje reči. Ponosna sam što to govoriš ti, velika Vesna Zmijanac, zvezda, legenda, pevačina i ljudina. Šta da kažem na ovo, da, ja sam pored skoro svih muškaraca u mom životu nažalost naučila da budem ono što oni nikada nisu bili. Vaspitala me je jaka žena koja mi je više puta u životu rekla glavu gore nego jedi. Uostalom i majka me je zvala sine. Nikad sebe nisam doživljavala kao hrabru. To sam jednostavno ja. Muškarci da se ugledaju na mene? Teško. O muškarcima imam loše mišljenje i traba ih koristi samo za oplodnju i pomeranje teških predmeta. Počinje era jakih žena kojima muškarci nisu potrebni za opstanak, za samopozdanje i sreću. Na ispitu hrabrosti, bar u mom slučaju su pali apsolutno svi."

