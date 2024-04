SLUČAJNO DOŠAO NA AUDICIJU I ZAMENIO MINIMAKSA! Mislio je da je Nada Topčagić kafe kuvarica, njenu reakciju još pamti

Voditelj Tihomir Tepić otkrio je detalje svog početka u najvećoj produkcijskoj kući u regionu. Voditelj „Grand parade“ prisetio se te davne 2008. godine kada je prvi put došao u Grand.

- Ja sam došao kao zamena Minimaksu, mislim ne mogu da kažem baš kao zamena, ali mogu da kažem umesto njega. Bila je velika audicija za Grandove voditelje i ja sam pre 16 godina prvi put rekao ‘Dame i gospodo dobro veče, dobrodošli u novi Grand šou - prisetio se Tihomir pred našim kamerama, a potom progovorio o emisiji „Grand show“ koja je godinama postavljala standarde u svetu televizije.

foto: Printscreen

-Izgledalo je sve grandiozno i ljudi mi stalno pišu na društvenim mrežama da treba ponovo da napravimo „Grand show“ i da se vratimo Dragana Katić i ja. Mislim da je nažalost vreme tih šou programa prošlo, mada ne kažem da jedna velika i kvalitetna televizija to ne može da napravi, s tim što bi trebalo da se napravi ekskluziva sa izvođačima i da svoje premijere prave u toj emisiji. Mislim da bi to bilo baš gledano! Kada bi se napravila kopija tog Granda, iz recimo devedesetih, mislim da bi to bilo mega gledano, mislim da bi ljudi baš voleli da se vrate ti stari hitovi i da se to peva - rekao je.

-Ranije, u ono vreme, imao si tu jednu emisiju koja je bila centralna i emitovala se petkom u 21 čas. Prosek gledanja je bio između 2 i 3 miliona gledalaca svakog petka u tom terminu. Tada nije bilo repriza, ni Jutjuba, ekskluzive ste mogli da vidite samo tada na televiziji Pink.

Dolazak na audiciju za Grandovog voditelja pamti i dan danas do detalja, a kako kaže, u njegovog dolazak u najveću produkcijsku kuću, sudbina je umešala prste.

foto: Printscreen

-Moj dolazak je bio smešan i jako čudan! Ja sam dovodio koleginicu na audiciju jer sam ja u to vreme radio na televiziji Jesenjin u Novom Sadu, nedeljno popodne i nisam ni u malo mozgu imao da ću se ja baviti Grand show-om i narodnom muzikom. Nakon 3,4 sata čekanja i stajanja u redu, moja draga prijateljica Ines Gavrilović je samo izašla i rekla ‘Izvinjavam se, vas ima 600 kandidata i ja moram da kažem da nama ne treba ženski voditelj, ima nas 4, nama trebaju muškarci i ja nalepim onaj broj na sebe i predstavim se- prisetio se Tepić, a potom otkrio kako se predstavio čelnicima Granda.

-Dobar dan, ja sam Tihomir Tepić, dolazim iz Novog Sada i došao sam da budem najbolji voditelj u Grandu (smeh). Totalno sam bio spontan, neka šaljiva varijanta, bez razmišljanja da će mene neko uzeti u obzir da ja vodim neku narodnjačku emisiju– kroz smeh je ispričao voditelj.

Tihomir se u razgovoru za Grand prisetio i prvog susreta sa pevačicom Nadom Topčagić, za koju je mislio da je zaposlena u Grandu.

foto: Damir Dervišagić

-Toliko nisam imao pojma o tome da sam ja Nadu Topčagić, prvi put kad sam došao, pitao da mi skuva kafu, misleći da je žena tetkica. A, Nada je Bog otac, rekla mi je ‘Nema problema, sad će teta Nadica da ti pokaže’. Bože, kad to beše, kao da je bilo pre 100 godina- ispričao je Tepić.

Nakon godinu dana od audicije usledio je poziv Saše Popovića kome se Tihomir nije nadao.

- Čini mi se da je avgust bio kada me je Saša Popović pozvao i rekao mi ‘Ej, genije, gde si, šta radiš?’, ja sam mislio da je skrivena kamera. Saopštio mi je da su odlučili da ja dođem i radim u Grandu, bio sam u šoku, mislio sam da me neko zeza i tako je krenulo celo ludilo! I onda sam ja umro, zakopao se sa narodnjacima. (smeh) Šalim se, naravno - otkrio je.

kurir.rs/grand/preneo I.L.

Bonus video:

02:46 LEPA LUKIĆ OTKRILA DA LI JE JOŠ LJUTA NA NADU TOPČAGIĆ: Nije samo to što se nije pojavila na koncertu, NEŠTO DRUGO ME ZABOLELO!