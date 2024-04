ZORICA BRUNCLIK OTKRILA TAJNU IZ ZVEZDA GRANDA! Saša Popović nije nju zvao u žiri: "Brena mi je prišla i rekla mi je..."

Folk zvezda Zorica Brunclik ostavila je neizbrisiv pečat svojim učešćem u žiriju „Zvezda Granda“, a sada je otkrila tajnu sa početka svog učešća.

Zoričino učestovanje u „Zvezdama Granda“ ostavilo je ogroman trag na sceni, a njene kritike i dijalozi jedni su od gledanijih iz celokupnog muzičkog takmičenja.

foto: Damir Dervišagić

-Ja sam u takmičenje mladih nada unela elemente šou programa prvi put. To se dobro primilo isada se svi trude da bude tih elemenata šou programa više nego samog takmičenja pevača, što mislim da treba pronaći neki balans. Inspiracija je evo vaše pitanje, ili vaš gest, izgled, neka gestikulacija. Jednostavno, rodila me majka takvu – otkrila je ponosno Zorica.

Pevačica je priznala i da li joj bilo teško da stigne sama do svog jubileja, 50 godina diskografske karijere.

foto: Damir Dervišagić

-Ne, nije teško nego je strašno. Brzo je prošlo. Samo da izbrojite do 50 pa je mnogo, a kamoli sve ono što sam ja snimila. Sad smo skoro pokušali da dobijemo taj broj pesama i to je više od 500 – istakla je pevačica.

Zorica je otkrila i kako je bilo sarađivati sa Sašom Popovićem.

-Kada sam ja bila ovde, Saša i ja smo bili kao dva ovna na brvnu. To je bio početak tih elemenata šou programa koji ste zapamtili. I svi su mislili da se mi dogovaramo, da je to po nekom scenariju, a u stvari ne. Mene je on iznervirao u sekundi i ja reagujem i kažem to što imam da kažem. Onda su to videli verovatno po rejtinzima i počeli da računaju da ja moram svaki put da budem inspirativna, da svaki put moram duhovita. Ja sam se jedan dan ućutala i samo sam sedela stiskala one tastere i dolazi Brena, to nikad neću da zaboravim i kaže mi: „Šta ti je? Hajde malo!“, a ja njoj „Pa čekaj dušo, vidi koliko nas je u žiriju. Pa i vi ste neki žiri gore. Pa šta sam ja, moram svaki put?“. Normalno, nisam dugo izdržala da budem mirna, tako da je to prosto izviralo iz mene. Saša Popović je to prepoznao kod mene, ali posle je to nekako dobilo i neke ozbiljne momente koji se meni nisu dopadali i ja sam im rekla da će napraviti bolji žiri bez mene – ispričala je pevačica.

kurir.rs/grand

Bonus video:

06:50 Zorica Brunclik izjava sa žerkom Zlatom o zetu Milošu, porodici, projektima...