"NE LAŽEM, MAJKE MI" Jovana Jeremić otkrila kada je IZGUBILA NEVINOST, a evo koliko puta na dan ima odnose sa biznismenom! ŠOK!

Voditeljka Jovana Jeremić već duže vreme uživa u vezi sa 14 godina starijim biznismenom Draganom Stankovićem, koji ima lanac svojih pekara, a svojim izjavama i ponašanjem ne prestaje da intrigira javnost, a to je uspela još jednom kada je odgovarala na intimne pitanja.

"Kada si izgubila nevinost?", pitao ju je voditelj u emisiji "Ami Dži šou", a onda je usledio šok u studiju.

- Izgubila sam nevinost sa 23 i po godine. Majke mi moje. Moraš da shvatiš, ja nikada ne lažem na televiziji, izgubila sam nevinost, neću sada kao svi da me bude sramota, pitaj me Ognjene, pitaj me to pitanje, nemam čega se stidim, sa 23 i po, za druge je zezanje, ja sam tog dečka najviše volela, veliki pozdrav za njega, bio je veliki gospodin, kralj, pozdrav za njega - rekla je Jovana.

Voditeljka je otkrila da ona i Dragan imaju odnose tri puta na dan, te tako održava liniju.

- Jeste, kako nije zaslužan, redovan s*** za doručak, ručak i večeru. Dobar je Dragan, odličan, mogu da ti kažem. Može to Dragan da isprati sve, trudi se. Nemoj da sumnjaš, previše je dominantan, on prati čak i ovaj razgovor iako nije s nama, on je Veliki Brat u svakom smislu. Super je s***, to se podrazumeva, ali i zdrava, ishrana i redovan trening su bitni. Treniram svaki dan, vodim računa, ali, pored s**** i vođenja ljubavi, ja vodim ljubav jer Dragana volim. Gde je Dragan mene najviše podržao? Da smršam. On mi je dao vetar u leđa da smršam još tri-četiri kilograma, da bih bila, kako je on rekao, praćka i sajla - izjavila je Jovana.

kurir.rs/republika.rs/preneo I. L.

