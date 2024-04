MOLIO DA GA UVEDU U ELITU PA PLAKAO U STUDIJU: On je sinoć napustio rijaliti, niko nije hteo da ga isprati : Nemam sreće u životu!

Sinoć je, zbog najmanje osvojenih glasova, Boža Džons napustio "Elitu". Boža nije krio razočarenje zbog svog izlaska iz rijalitija, pa je i zaplakao. Ubrzo nakon toga je prokomentarisao aktuelna dešavanja u "Zadruzi 7 Elita".

- Nisam očekivao, baš sam se iznenadio. Ja sam išao srcem, ali Bog je presudio - rekao je Boža.

- Koliko je bilo izbacivanja ti si jedina osoba koja je izašla bez pozdrava? - upitala je Ana.

- Ma baš me briga, ovo me pogodilo. Idemo dalje, borićemo se. Ja sam ovde došao zbog sebe - rekao je Boža.

- Neki ljudi su pokušali da me povrede, to da li sam ja g*j ili nisam to nije bitno. Ja sam svakog vređao, ali sam isto svakome pomogao. Najviše sam zamerio Lepom Mići jer je usadio sebi u glavu da ja imam loše mišljenje o njemu, mislim da on nikoga nije vređao kao što je mene. Onda dođu ljudi i kažu mi da moram da ćutim. Ja ne mogu da ćutim, njega Anita i ekipa dovedu do ludila, pa on na mene pukne. Ti ljudi su za mene vazduh - rekao je Boža.

"Anđelo sve radi fejk"

- Anđelo je u vezi zato što zna da je Anita imala to što je imala u vezi sa rijalitijem, sve radi fejk. Meni se svidela Teodora Delić u početku, ali neću da dajem nebitnima na značaju. Večeras je rekla Stanislavu hoćeš mi dati mašinicu da ga ošišam, bar da se pomirim. Njoj se Nemanja dopada, ne mora da pere, da ide u prodavnicu. Ona sedi kao fikus. Bebica se zaljubio, uglavnom ove sezone smatram da je zaljubljen u Anitu nego ona u njega, Terza isto u Milicu. Devojke prave u Eliti problem svojim momcima - rekao je Boža.

- S obzirom da si ti Takijev prijatelj - rekla je Ana, ali je Boža prekinuo.

- Ja sam bivši Takijev drugar, otkad je izjavio da sam ja fanatik rijalitija. On i ja smo bili prijatelji 9 meseci, on mene da ponižava, sa mnom se družio napolju. Još sam se uzbudio, kada idem, nisam mogao oka da sklopim. Baš šok, video sam pre sebe deset ljudi - rekao je Boža.

- Da li su Taki i Teodora bili zajedno? - upitala je voditeljka.

- Neću da dajem nebitnima na značaju, meni se ona dopala, ali sam se video da se uspalila na jedan zagrljaj i umislila da je bitna. Oni su ušli u vezu pod pritiskom Elitara, vidimo šta radi, čovek se naduvao od stresa - rekao je Boža.

- Jedva čekam da čujem tvoj komentar na odnos Ša, Miona, Stanislav, Maja - rekla je Ana.

- Mislim da se Miona iskreno zaljubila u Ša, ali kroz vreme se ohladila i vidi se da joj se zgadio. Dok Ša na primer je mnogo zaljubljen i spreman je za nju sve da uradi. Nije joj svejedno što je Stanislav ušao u vezu sa Majom, ona sada koristi neke psovke, ona nije baš fina kako se predstavlja. Ona i Ša neće opstati, neki možda ostanu zbog Narod pita. Stanislav je odlepio za Majom, to je i njen tip muškarca, jedno za drugo, ja verujem da će opstati zajedno, biće mi žao što će Maja da mi ode iz Beograda. Meni je Maja jedno, a Taki me oblatio na portalu Pink.rs - rekao je Boža

- Koliko nemam sreće u životu, Elita 8 me čeka jer za mene nema leka, mene nije sramota da kažem da sam ja sam zvao da budem učesnik Elite 7 - rekao je Boža.

