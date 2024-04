"UNAKAZIO ME JE TOKOM RAMAZANA" Aneli ogolila dušu i otkrila šta joj je Janjuš radio, njemu pala roletna: Kunem se u bratov grob..

Tokom sinoćne emisije "Pitanja gledalaca" Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš su imali žestoku svađu u kojoj su pale teške međusobne optužbe i vređanja.

Iako je Janjuš u više navrata pričao kako želi da oženi Aneli kada izađu iz rijalitija, raskinuli su pre nekoliko dana, a sada je Ahmićeva iznela detalje njihove intime koji su zgrozili kako ukućane, tako i gledaoce.

Naime, Aneli je rekla da je Janjuš od nje želeo samo sek*ualne odnose, čak i u trenucima kada to zbog islamskih običaja nije bilo primereno.

- On stalno govori da ima zdravstvene probleme, ali to ne spominje kad imamo odnose. Iskorišćavao me je samo za se*s, to je svima jasno. Unakazio me je tokom Ramazana, imao je veću potrebu za seksom nego ikada - vikala je Ahmićeva, a on se nadovezao i počeo da urla na nju:

- Kako ona laže, kunem se u bratov grob da nije tako! Mrš, ku*vo jedna, došla si ovde o meni da pričaš neke stvari i da se*eš laži, smeće jedno smrdljivo! Sa kim sam ja bio u vezi, sram te bilo! Sramota me je što stojim pored tebe!

Janjuš je iste večeri Aneli izvređao do te mere da su ostali učesnici bili šokirani njegovim rečima, a otkrio je i šta mu je bivši rijaliti učesnik Mensur Ajdarpašić pričao o njoj.

Kurir.rs/Informer

