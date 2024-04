SUZANA JOVANOVIĆ OTKRILA KAKO JE SAŠA USPEO DA STVORI GRAND! Za sve je zaslužna jedna osoba:"Da nije imao..."

Pevačica Suzana Jovanović govorila je o karijeri, ali i o ljubavi sa svojim suprugom Sašom Popovićem, direktorom diskografske kuće Grand.

- Pre svega da čestitam Grandu i Grand produkciji na lepih 25 godina. Sećam se kad smo počeli, kad smo stvarali Grand kako je bilo i još uvek je sve emotivno. Uvek se raznežim kad su ovakvi jubileji, kad se slavi. Daj Bože da slavimo i 50 godina Granda, videćemo - rekla je Suzana, a potom se osvrnula na suprugov put do uspeha.

foto: Nenad Kostić

- Izgledalo je isto kao i danas. Znate kako se Sale bori za svaki format, za sve što vidite uopšte na Grandu. Sve što je Grand stvarao svih ovih godina ima jedan pečat koji se zove Saša Popović. Sve što radi, Sale radi srcem, s ljubavlju, sa puno elana i sa puno žara, takav je i dan danas ostao. Naravno, sad su mu se smanjile jer je kreativni direktor, ali kada je "Grand" stvarao baš je bio puno odsutan od kuće. Tako je moralo da bude, ali zato vidimo šta smo stvorili posle 25 godina - otkrila je ona.

Suzana je svog supruga bezuslovno podržavala od samih početaka nastajanja muzičke produkcije Grand.

- Nikada nije imao dilemu. Dešavalo se recimo da zajedno pričamo o nekoj njegovoj ideji. Uvek mi je govorio "Šta misliš Sule, da l’ bi to bilo dobro ovako, da li bi se narodu dopalo?". I ja sam kao neko ko je zaista puno sa narodom, jer sam od 15. godine na terenu kako bih rekla, i znam kako ljudi razmišljaju, šta vole, a šta ne vole, davala svoje mišljenje. I onda se uvek složimo zajednički da je to to, da je to prava stvar. Samo ga podržim u svim njegovim idejama - priznala je Suzana.

foto: Ata images

Tokom ovih 25 godina postojanja, Suzana je otkrila da li je sve uvek bilo duhovito iza kamere.

- Bilo je svega i svačega, i uspona i padova ali borili smo se i stvarali taj Grand i evo izborili smo se da on zaista bude vredan pomena, da traje i da okuplja što više pevača svih ovih godina - rekla je pevačica, pa otkrila kako je došlo do stvaranja Grand televizije.

- To je bilo preko potrebno jer zaista pevači koji kao što je poznato snimaju pesme i albume, potrebna je bila neka emisija i neka velika scena da se to sve lepo ispromoviše. Imali smo zaista puno lepih emisija i "Grand šou" i ne mogu više da se setim kojih formata. I "Grand parada" je jedna odnih gde su pevači dolazili i mogli da otpevaju nove pesme i da narodu prezentuju šta su novo uradili. Šteta što nekih emisija više nema, ali ima nekih drugih pa se tu nađemo - istakla je pevačica.

foto: Nemanja Nikolić

Suzana je prokomentarisala tvrdnju poznatu kod nas, a to je da iza svakog uspešnog muškarca stoji uspešna žena.

- Kažem da kažu dobro. To je istina. Nisam neko ko je laktaroš, ko se puno ističe u javnosti, ali sam neko iz senke i uvek sam mu podrška i uvek sam tu za Saleta i uopšte za celu porodicu Grand. Ja ih tako doživljavam, te svoje kolege, da smo mi kao jedna velika porodica, jer svi jedemo istu koru hleba, bavimo se istim poslom. Tako da mislim da su ljudi u pravu, zaista, jer verujem u to i sigurna sam da Sale nije imao ovakvu ženu ne znam baš da li bi sve bilo ovako uspešno i lepo - zaključila je Suzana.

kurir.rs/grand

Bonus video:

03:07 SPASAO SAM PRIJOVIĆKU ISPADANJA IZ ZVEZDA GRANDA! Miša Mijatović: Jednom kad se pojavila Popović je POBESNEO zbog jedne stvari!