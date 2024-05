ALBINO NIKAD ISKRENIJE O SARADNJI SA ESTRADOM: Neću da radim, a da me neko ponižava! A ova folkerska porodica ga je ODUŠEVILA

Stjepan Jelica, koji se proslavio kao Albino, otkako je zakoračio na scenu privlači veliku pažnju javnosti, ali i kolega. Mnogi od njih, čim su videli kako i šta on radi, poželeli su da sarađuju sa njim, a kako je jednom prilikom objasnio - njegov talenat je najpre prepoznala Ceca Ražnatović.

Gostujući u jednom podkastu, on nije skrivao i koliko je ona njega oduševila time što je izuzetno „prizemna, normalna žena, a tako velika zvezda", baš kao i Mile Kitić, njegova supruga Marta Savić, pa i njihova ćerka Elena. Tu se, pak, lista saradnji koje nosi u lepom sećanju nikako ne završava.

- Radio sam sa Miletom Kitićem. Uz dužno, najveće poštovanje čoveku; i njemu i Marti i Eleni, mogu možda da kažem da su oni i jedni od najboljih ljudi koje sam u životu upoznao. Mislim, već su ostvareni i u nekim su godinama i ti vidiš tu, kao što vidim i kod Cece, to su ljudi... Svaka im čast - počeo je on u „Posteru", te potom otkrio da je ista saradnja oduševila čak i njegovog oca koji se inače „nije preterano mešao u njegov posao".

- Boli njega briga za sve druge, za sve živo, ne interesuju ga nebitne stvari. Ne pričaš o drugim ljudima. Toliko je divno da sediš, popiješ nešto, radiš, pričaš. Meni je to jedna od najdražih saradnji, sigurno. I zbog toga što je to prva pesma, recimo, mom tati tako zvoni telefon - istakao je, a onda dodao da je njemu i „Šećeru" jednako draga, koju je Albino uradio s Milicom Pavlović.

- Nikolija zna šta hoće. Uvek nam je bila super saradnja. Žena zna šta hoće, šta joj treba, može da joj se svidi svašta, ali će biti u fazonu: „Dobro, to nisam ja, više bih volela nešto ovako", ali to je odlično. Nju bih izdvojio kao primer - nabrajao je dalje, ne odvajajući svakako pevačicu od njenog partnera Relje Popovića.

Zajedno ih je, naime, upoznao, pa mu „naprosto i ne idu jedno bez drugog".

Potom, osvrnuo se iznova na „aferu stranputica" koju je imao s Pavlovićevom, pa kazao kako „su ljudi tu više prašine podigli, nego što je iste uopšte i bilo".

- Ne osećam se ispoštovano sa njene strane, ni ja ni niko od nas. Na ljudskoj, pa onda ostalim svim osnovama. Ne možemo da radimo, ne može mene neko da inspiriše i da ja pravim nešto novo s nekim s kim se u društvu osećam kao... Neko te, ono, ponižava. Bukvalno. Ne želim (to). I sve najbolje joj želim, hvala joj što je bila hrabra da mi to kao snimimo, ipak ja nisam bio, razumeš... Činjenice su činjenice, sve je to super. Meni je to značilo, njoj takođe. Njoj je više značilo nego meni i to je to. Svako dobro - izjavio je u pomenutoj emisiji, na šta se voditeljka nadovezala rekavši da joj je zanimljiv način na koji se on onda nosio sa čitavom situacijom.

- Ma, nije tu stvarno ništa bilo, evo i Milica, ako bude gledala, nije ništa. Nemam ništa protiv tebe (osmeh). Nas dvoje se nismo posvađali, imali neku raspravu pa da su pale neke teške reči, samo se jednostavno u tom momentu nismo skontali. Ali ljudi, kažem, naprave od toga... I onda ispada, na kraju, mi smo sad kao tu nešto... - objašnjavao je Albino.

Po pitanju poslovnih planova za budućnost, suštinski ih i nema. Važno mu je samo da se poklopi s kim god da radi i da se iz toga rodi nešto dobro. Sarađivao bi, kaže, čak i s onima o kojima nema posebno visoko mišljenje iz ovih ili onih razloga, jer „posao je posao", a i sve je to za njega izazov. Jedino što ga odbija su mrtva energija i nezainteresovanost.

