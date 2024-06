"JANJUŠ MI JE SLAO PORUKE" Maja Nikolić priznala da je imala kontakt s Markom! Ovo joj je pisao, otkrila da li joj je tražio PARE

Pevačica Maja Nikolić otkrila je da joj je svojevremeno slao poruke učesnik "Elite" Marko Janjušević Janjuš.

Otkako se njegova bivša devojka, koja čeka njegovo dete, Aneli Ahmić susrela sa sestrom Sitom, koja joj je otkrila da je Janjuš mnogim ženama pisao, oko ove teme se priča u Pinkovom rijalitiju. Jedna od tih žena je i Maja Nikolić.

Ona je gostovala u emisiji "Pitam za druga" gde je komentarisala odnos između Aneli i Janjuša, ali je i istakla da joj je pisao pre nego što je ušao u rijaliti.

- Strašno, Aneli nije Majin kalibar. Maja je opasnija, ja ne znam zašto me ne puste da uđem unutra i da popričam sa njim. Ja bih mu lupila šamar. Ona nije normalna, ona ima dete, a priča mu da će abortirati. Potpuno nisu svesni da su pred kamerama. On je pukao za njom, to je tako dobra i moćna igra. Ovo je nešto što vidimo njen nivo svesti, kako možeš tako da kažeš? Mene je tako sramota, mi smo se čuli. Slao mi je poruke kad ćemo kafa, piće? - ispričala je Maja pred televizijskim kamerama.

Voditeljka ju je upitali da li je čula da je ženama s kojima se dopisivao tražio novac, što je takođe Sita otkrila svojoj trudnoj sestri.

- Ne, on je bezopasan. Žene ako su glupe nek mu daju. Ja mislim da taj zatvoren prostor posle toliko meseci od ljudi napravi monstrume. Dve nezrele osobe su došle u situaciju da ispričaju da li će se očistiti ili ne. Ovo je bolje od španske serije, oni kao da odlučuju o trešnjama, a ne o detetu - rekla je Maja.

