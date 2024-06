NIKOLIJA POKAZALA KAKO JOJ IZGLEDA TELO POSLE DVA POROĐAJA! Soilikoni u prvom planu, ali svi gledaju u njen stomak!

Pevačica Nikolija Jovanović majka je dvoje dece, a po njenom fizičkom izgledu nikada se ne bi reklo da iza sebe ima dve trudnoće.

Naime, Nikolija izuzetno vodi računa o svojoj figuri, a sada je na svom Instagram profilu podelila fotografiju u bikiniju i pokazala zategnuto telo i trbušnjake na stomaku, ali i silikonske grudi.

foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, Nikolija je otvoreno govorila o estetskim zahvatima i priznala da je imala kompleks zbog toga što je imala male grudi.

- Imam želju da podelim sa vama sve, kao i zbog čega se kajem, a zbog čega ne. Prva stvar koju sam uradila su grudi. Imala sam kompleks, bila sam ravna kao daska. U dvadesetim mi je operacija pomogla da se osećam dobro u svom telu, ali sada u tridesetim, da mogu da vratim vreme, nikad ne bih ugradila silikone. Nemojte mi reći da to sada mogu to promenim, to bi zahtevalo mnogo ožiljaka - govorila je ona u snimku koji je objavila na TikToku.

Kurir/Blic

Bonus video:

00:08 Nikolija i Relja na koncertu Dina Merlina