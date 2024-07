TELENOVELA IZ BRESTAČA DOBILA OBRT! Brankin "muž" ima ženu Slađanu, svi detalji SAPUNICE: "Darko će dobiti batu ili seku"

Darko Lazić našao se u centru skandala kada je procurila informacija da se njegova majka Branka tajno venčala u Beču za svog partnera Dragana. Ali tek što se "mladoženja" oglasio i najavio mogućnost svadbe u septembru, krenuli su problemi u vezi. Naprasno, Dragan je sa svojom prvom suprugom, za koju se nije ni znalo da postoji, i njihovom zajedničkom ćerkom otišao na odmor u Grčku.

Tada se redakciji časopisa Svet javila Slađana, Draganova zvanična supruga, i saopštila da ih Branka uznemirava.

foto: Printscreen/Facebook, Antonio Ahel/ATAImages

"Želela bih da nas Branka Lazić ne vređa i ostavi nas da boravimo u Grčkoj na odmoru bez stresa. Popila je neko veče i poslala poruku sa vređanjem", rekla je Slađana koja je potom aludirala da je Darkova majka u drugom stanju: "Izgleda da će Darko imati batu ili seku. To će vam već Branka objasniti. Samo želim da provedem ostatak odmora u miru. Kontaktirajte Dragana, samo da me ne vređa ne dira. Imam dosta materijala za familije Lazić. A to za batu ili seku sam čula o Dragana i Branke, pošto sam bila prisutna dok je dotična pričala sa Draganom preko telefona".

foto: Petar Aleksić

Nakon nekoliko dana Slađana je opet redakciji Sveta pisala i slala svoje i Draganove zajedničke slike sa odmora.

"Sinoć nismo mogli porodično da večeramo, stalno je bila na telefonu, nije dala Draganu mira. Vratili smo se sa mora, bili smo na večeri u Prokuplju. Pretila je Draganu. Poslali smo poruku njenom sinu", rekla je Slađana, pa otrkila da li je Dragan ostavio Branku.

"Jeste. Pošto je stalno negativna i problematična. U Austriji je pravila probleme", rekla je dotična Slađana.

Sa druge strane, Dragan nije želeo da komentariše svoj odnos sa Brankom, jer ne želi da se njihova veza dalje medijski eksponira. Dragan je ipak potvrdio da se oglasila njegova zvanična supruga.

"Slađana Nikolić se zove ta što je vama pisala, mi smo već godinama u braku. Iznervirala se jer ne voli kada me provlače kroz gluposti. Ne želim ništa o tome da pričam i to da komentarišem. Ne želim da me neko provlači kroz priče da meni treba marketing i da ja koristim Darka i Branku zbog reklame. Ja zaista nemam nikakav interes. Što se venčanja tiče, nije ga bilo. Ja sam samo garantovao za nju da je na mojoj adresi, zbog papira. U zajebanciji sam rekao da će biti svadbe", bio je jasan Dragan.

Kako prenosi Svet, Draganov i Brankin odnos narušio se kada je on sa porodicom otišao na odmor, a njena drugarica krenula da širi neistine.

foto: Printscreen/ Facebook

"Branka ima jednu drugaricu iz Pećinaca, koja se nametala i da joj bude kuma. Ona je protiv Draganove i Brankine veze, umešala je prste, zato se to tako i izdogađalo. Ona je neka prevarantkinja, bavi se prodajom zlata. Iznela je neistine o Draganu i na sve načine je pokušala da okrene Branku protiv njega", rekao je za Svet dobro obavešten izvor.

Povodom saznanja oglasila se i Branka Lazić: "Ja sve to demantujem, nije istina, ne znam ko ovo nama pravi ili hoće da smesti, ja i Dragan smo zajedno još, volimo se i lepo nam je. To je moj komentar, sve drugo je laž."

