CECU ISKRITIKOVAO OTAC PRED NASTUP U KURŠUMLIJI! Pevačica otkrila detalje razgovora, ovo nije smela da uradi!

Svetlana Ceca Ražnatović nedavno je održala koncert u Kuršumliji, u blizini rodne Žitorađe, a na gradskom trgu okupilo se oko 20.000 ljudi.

Među prisutnima bio je i njen otac Slobodan Veličković, koji je imao priliku da uživa u pesmama i nastupu svoje starije ćerke.

„Najlepši mogući osećaj, pogotovo što je to moja rodna Toplica, uvek mi je satisfakcija više kada dođem u svoj kraj i kada vidim koliko me ovde ljudi vole i podržavaju. Ako ne uspete u svom kraju, nećete uspeti nigde. Prvo morate biti zvezda na lokalnom nivou, pa onda osvajate deo po deo svoje države, a onda region, dijasporu. Ja sam imala tu sreću da su me oduvek moji južnjaci podržavali, videli ste i večeras u Kuršumliji, dar-mar“, rekla je pevačica.

Kako je rekla, otac ju je iskritikovao samo zbog jednog.

„Jeste, bio je naravno, prirodno. Kaže on meni večeras: ‘Kojim putem si došla?’, ja mu objasnim da smo skrenuli sa autoputa i na Prokuplje, a on me pita: ‘Što nisi preko Žitorađe? Razlika je, trebala si da prođeš kroz Žitorađe’. Dobro, nisam znala (smeh)“, rekla je ona, pa otkrila koju pesmu njen otac najviše voli.

„Ne znam, ako mi veruješ, nikada se nešto nije izjašnjavao. Ja i sada da ga pitam, on bi rekao da su mu sve lepe“, rekla je pevačica za Telegraf.

Iako godinama važi za najveću muzičku zvezdu na ovim protstorima, Ceca i dalje ume da se rasplače na nastupu, a kako kaže, publika je ponekad tako oduševi da ne može da kontroliše emocije.

„Ja sam jako emotivna, samo što nije uvek trenutak, nekada krenu emocije. Imala sam koncert pre dva meseca u Šapcu, takva je bila euforija kada sam izašla na binu, da mi je u jednom momentu krenula bujica emocija i jedva sam se suzdržala da ne krenem da plačem, ne znam ni ja zašto, to su neke emocije koje čovek ne može da kontroliše. Nekada se desi da krenu emocije koje ne možete da sputate, nekada iskontrolišem to, pogotovo kada sam u svom kraju, ta prevelika ljubav i ljudi, to me jako gane“, rekla je pevačica.

