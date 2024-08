KO SU NAJTRAŽENIJI SRPSKI PEVAČI U BUGARSKOJ? Za njom su ODLEPILI, ona rasprodala sve za 28 minuta, a evo ko im je događaj godine

Mnogi naši pevači nastupaju u Bugarskoj, a kako nam je jedan od novinara iz Sofije rekao oni tamo zarađuju i ozbiljne svote novca, ali ih i publika obožava.

Nedavno smo sreli kolegu iz pomenute države na jednom događaju pa smo iskoristili priliku da razgovaramo s njim, kako i ko se najbolja kotira na njihovom terenu.

Na samom početku on nam je otkrio da je to niko drugi no Tea Tairović.

- Tea je broj jedan kod nas. Gde god da peva to je haos. Nju volimo svi zato što je vrcava što je pozitivna što se smeje tokom celog koncerta, ma nestvarna je ona se i druži sa našim pevačica, i nove spotove su joj radili Bugari - rekao je on pa nastavio:

- Keba i Indira su takođe na samom vrhu što se tiče bugarskog tržišta. Ceca, Brena, Dragana Mirković je nedavno isto sa Brenom imala koncert, svi smo tamo išli, to nam je bio događaj godine. Naravno kao i kod vas i kod nas su one decenijama najjače zvezde. Ceca je rasprodala kod nas najveću koncertnu dvoranu za samo 28 minuta, kada se pojavila prvi put na našim prostorima.

Mi smo ga pitali i da li je bilo propalih koncerta na šta nam je on nasmejano odgovorio:

- Pa bilo je, ali ne bih da pričam o tome. Poštujem jako izvođače iz Srbije. Ali, mogli bi ste da predpostavite ko su. Naše tržište mnogo voli kvalitet. Mi volimo lepe i zgodne žene, volimo da vidimo dobre spotove, e retki su koji to rade - rekao je novinar ime poznato redakciji.

