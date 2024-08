JELENA KARLEUŠA PRVI PUT O NOVOM DEČKU! PROGOVORILA I O PODELI IMOVINE SA DUŠKOM, MAJCI, ĆERKAMA: Ponovo krećem ispočetka

Jelena Karleuša u rođendanskom intervjuu govorila je novom partneru, braku i razvodu od nekadašnjeg fudbalera Duška Tošića, i svim ostalim aktuelnim temama, koje se tiču njenog lika i dela

Šta ste poželeli sebi za rođendan, čini se da imate sve?

- Nisam žena koja ima sve, možda to tako deluje sa strane, ali svi mi imamo želje, planove i ambicije, pa tako i ja. Mnoge želje sam ostvarila, ali bih volela da se još puno toga desi u mom životu, jer imam snage i elana, kao da sam tek počela. Kao da se desila neka motomorfoza, kao da sam ponovo rođena sa moja dva albuma, energetski, fizički i mentalno. Čak mi se i publika promenila, porasla je nova, napravio se pun krug i ponovo krećem iz početka.

Upravo ste se vratili iz Crne Gore, kako je po vašem mišljenju protekla letnja turneja?

- Mislili su da me Crnogorci neće prihvatiti zbog mojih politčkih stavova, ali naprotiv, oni su divni i obožavaju me. Crna Gora je divna zemlja, a ljudi još bolji. Oborili smo sve rekorde, za manje od dve nedelje imala sam sedam nastupa u istom gradu. Gde god sam sela, jela, krenula, ljudi su mi pokazivali veliko poštovanje.

Po čemu smatrate da se izdvajate od vaših kolega?

- Od kolega se izdvajam jer sam svoja, jer nikada nikog nisam slušala. Poznata sam po tome da sam jako izdržljiva, uvek bolno padam, ali se uvek grandiozno dižem. Ljudi vole da gledaju kako se rušim, ali i kako ustajem. Drugi padnu i nikad se više ne podignu, a ja sam napravila novu sportsku disciplinu padati, ustati, biti još bolji, ali to nikome ne preporučujem.

Šta mislite o Editi Aradinović i njenim prozivkama na vaš račun?

- Ja sam na meti svih, kada neko želi malo slave, marketinga, pažnje oko pesmice, svi se naravno, nakače na mene. To je oproban recept. Kada je reč o Editi, meni je nje žao, jer je njen najveći uspeh što će ostati upamćena, ne po muzici, nego po tome da je vređala nekog ko je ostavio veliki trag. Kada je reč o neuspešnim ili nepopularnim pevačima, oni se svi bore za parče slave. Tužno je to što će oni ostati upemćeni samo po napadima na Jelenu Karleušu, umesto po muzici. Tako nikada neće biti velike zvezde i negende. Nekada mi cak bude žao i da odgovorim, jer nemam ravnopravnog protivnika, to je za mene boranija.

Kakvo je po vašem mišljenju trenutno stanje na estradi?

- Estrada se deli na njih i na mene. Niko ne radi posao kao ja, čak ni približno kao ja. Kod mene sve ima razlog zašto je to tako. Oduvek sam bila neko ko je vrlo predan toj visokoj produkciji, pa me je život nadigrao i doveo u život osobu koja je ja puta 10 u nameri da se prevaziđe prethodni uspeh. To je Zoran, moj producent, a bez njega ništa ne bi bilo isto.

Ako komentarišete to što vaš ljubavni život izaziva ogromnu pažnju, a neki ga čak nazivaju i skandaloznim?

- U mom ljubavnom životu se svašta strašno izdešavalo poslednjih godina, toliko strašno da mislim da nista vezano za mene više nije vest, jer kako nadmašiti prethodni haos i ludnicu. Ljude više ništa ne može da iznenadi. Kada ljudi pričaju o meni, vole da kažu da sam sklona skandalima, za mene moj život nije skandal nego život. Nikada nisam želela da nešto bude skandalozno, moja jedina želja je bila da budem srećna, ali, eto, nije se dalo.

Vaš brak, a kasnije i razvod od Duška Tošića mnogo intrigira ljude.

- Ja se jos uvek nisam razvela od Duska, čitav taj proces ide jako sporo. Mi smo u procesu sporazumnog razvoda i nadam se da se uskoro sve to rešiti. Zvanično smo još uvek u braku. On je otac moje dece i o njemu ću zauvek sve najbolje da govorim. Zbog Atine i Nike bih za njega skočila i u vatru, ali ja prema njemu više nemam nikakve emocije, najpre zbog toga što su se među nama izdešavale strašne stvari.

Da li je vaš brak uvek bio idiličan kako se godinama činilo?

- Volela sam da od medija krijem pravu situaciju, svakako da nije sve bilo tako idilično. Trudila sam se da pokažem samo najbolje od mog braka, ali i od Duška. Pokušala sam da spasim brak, ali to je bilo nemoguće jer mene Duško nikada nije voleo onako kako ja zaslužujem.

Šta najviše zamerate Dušku?

- Više mu ništa ne zameram, ne mislim o njemu. Žao mi je što nije mogao da prati ženu kao što sam ja, što nije bio dovoljno jak i mentalno i emotivno. Ja sam ipak žena za koju je potrebnu imati veliku petlju, veliko srce i ozbiljno visok IQ da bi se ja razumela i volela na pravi način. Voleti i razumeti vanzemaljca je teško. Problem je živeti sa nekim kome stalno moram da objašnjavam da mišljenje javnosti ne treba da bude ono sto moj partner misli o meni.

Mnogo se govorilo o podeli imovine, da li ste se konačno dogovorili oko toga?

- Za mene je to primitivizam. Sve što imamo Duško i ja pripada našoj deci, našim ćerkama. Kome bi drugo. Ljudi su pričali svašta, pa čak i da se ne razvodimo zbog imovine, da neko nekom ne da razvod zbog vila i kuća. Sve ide na decu, a to preporučujem svim ženama.

Da li u vašem životu sada postoji neko, da li ste zaljubljeni?

- Mogu da kažem da postoji neko. Ali sve u svoje vreme... Duško i ja dugo nismo u tim muž-žena odnosima, odnosno više od pet godina i bilo bi nerealno da se meni niko ne udvara, da se meni niko ne dopada i da me neko nije zagrlio i poljubio. Ne kažem da sam zaljubljena, ali zadovoljna jesam. Nisam neko ko blista zbog nekog drugog, ja blistam uglavnom kada sam zadovoljna sama sobom. To je najbolje rešenje svih ženskih problema, blistajte, drage dame, zbog sebe, ne zbog partnera jer jedino ste vi ta konstanta.

Jeste li izgubili veru u brak, da li biste ponovo stali na "ludi kamen"?

- Moram da kažem jednu tajnu, tačnije ne tajnu, već istinu, a to je da je mene svaki muškarac sa kojim sam bila zaprosio. Jedno vreme sam skupljala i to vereničko prstenje, imam ih negde u kutijici, čuvam ih sve. Imam i anegdotu sa prvim mužem, Bojanom, naime, nekoliko puta me je verio, pa smo raskidali... Tako da samo od njega imam nekoliko prstena i svaki put je bio sve bolji i bolji, sve skuplji i skuplji. Što se braka tiče, kada pomislim na njega, ja odmah zamišljam kakvo bi to venčanje u produkcijskom smislu bilo. Mislim da bi treći put bila prava ludnica. Nikad se ne zna šta nosi dan, a šta nosi noć. Ne maštam da se ponovo udam, ja maštam o drugim stvarima, o tome, na primer, da imam ogroman azil za životinje, maštam o svetskoj slavi, uspehu pesama sa albuma "Alfa" i "Omega", što i nije nemoguće. Nisam ja poput drugih žena koje maštaju o ljubavi i strasti. Mene više uzbuđuje da idem u šoping nego da imam seks.

Anita i Nika su popularne na društvenim mrežama, da li neka od njih pokazuje tendencije ka javnom poslu?

- Atina i Nika su mamin ponos. Obe su predivne, žao mi je što ih ne znate lično, ali one su za početak jako skromne devojčice. Devojčice koje ništa ne žele i ništa ne traže. One mene maltretiraju po šest sati da šetamo po tržnom centru, da bi na kraju kupile jedan sjaj za usne. Jako su skromne, ne znam samo na koga, s obzirom na to da mama uopšte nije takva. Ponosna sam na to što svako ko upozna moju decu, čestita mi na njihovom vaspitanju. Atina i Nika su moj najveći životni uspeh. One su stvarno primer kako deca javnih ličnosti i te kako mogu da budu skromna i lepo vaspitana. Nika pokazuje tendenciju da se bavi javnim poslom. Atina je želela da bude model, sada ne želi ništa, u pubertetu je. Ali s druge strane, Nika voli da se snima na TikToku, ima i lepu komunikaciju sa svojim pratiocima. Teško je biti ćerka Jelene Karleuše, zato što ima mnogo hejtera i puno predrasuda, ali one to jako lepo podnose, pametne su devojčice. Odrasle su i očeličile se kroz jedan vrlo turubulentan period.

Uvek ste isticali da vam je najveća životna podrška bila majka, kada je se najčešće setite?

- Nema momenta kada ja ne mislim o Divni. Držim njenu sliku na ekranu telefona. Ona je meni stalno pred očima. Svaki put kada hoću nečim da se pohvalim ili pošaljem Atininu ili Nikinu sliku, setim se nje. Ona je meni konstantno u mislima. Divna je bila posebna žena i njeno ime ju je oslikavalo u pravom smislu te reči. Ostavila je veliki trag, i ako ostavim i promil tog traga, biću srećna. Nema većeg životnog uspeha nego kada odeš sa ove planete, a budeš upamćen kao divan čovek, koji je mnogo dobrog činio drugima. Moja majka je uvek bila moja zvezda vodilja i neko ko je mene napravio ovako jakom i borbenom, ne baš uvek mudrom, ali izdržljivom. Uz mene je bila i u dobru i zlu. Blažila me i opravdala sve što napravim, a znamo svi da sam uvek bila sklona haosu. Otkad je Divna otišla, nemam kome ni da se požalim, ni da se pohvalm, ali to je ono kroz šta svi mi moramo da prođemo da bismo postali jaki ljudi.

Pomenuli ste jednom prilikom da vam je vezano za Divnino lečenje pomogao i predsednik Aleksandar Vučić, možete li mi reći nešto više o tome?

- Privatno sam pozvala Aleksandra, nevezano za njegovu političku funkciju i to u momentu kada nismo bili dobri. Tražila sam mu kontakt nekih lekara i on je to odmah uradio i organizovao da mi se pomogne za Divnu. Divna je njega mnogo volela. Volela ga je kao osobu, svađala se zbog njega i branila ga. Svaki put kada vidm predsednika, setim se koliko ga je moja majka volela. On je politička gromada kojoj možemo samo da aplaudiramo na hrabrosti i virtuoznosti kako hendluje sve probleme koje Srbija i Balkan nose u današnjom vremenima. Ne bih mu bila u koži svakako, hvala mu što ispunjava svoje predsedničke obaveze u vremenu kada to nije ni najmanje lako. On ima moju apsolutnu podršku.

Često ste na meti sramnih napada opozicije zbog svoje podrške predsedniku.

- I oni su na mojoj meti, ali je moja meta snajperski oštra. Oni meni ne mogu ništa. Jeste da se udružuju i napadaju me, ali ja nisam kukavica i nisam neko ko menja svoje mišljenje zbog pritiska i straha. Snaga opozicije je srazmerna rezulatatima na izborima. Jedan moj post na Instagramu ima veću snagu od svih njih zajedno. Spočitavaju mi da pre nisam bila za Vučića. Uvek sam ja bila vrlo naklonjena njemu, ali sam kao i svaki građanin imala pravo da kritikujem ono što mi se ne sviđa.Bila sam pod lošim uticajem ljudi koji su pokazali pravo lice i pokajala sam se što sam ih slušala i što sam ikada pomislila bilo šta loše o Aleksandru Vučiću. Godinama sam bila u zabludi i verovala sam u lažne ideale. Nisam se prodala jer sam ja već bogata žena. Ja se ne prodajem za sendvič, ja bih se prodala samo za zilijarde. Moja podrška Aleksandru Vučiću ne košta ništa.

Samim tim što mene neko napada zbog mog mišljenja, ubeđuje me u to da sam u pravu. Jer ko kaže da su oni ispravni, a ja nisam. Ja mislim da su se oni prodali jer su na strani onih za koje ja mislim da su izdajnici ove zemlje. S kojim pravom stavljaju etiketu nekome? Ko su oni da odrede ko je na pravoj strani i na čijoj ću strani biti ja? Sve dok se to dešava, to onda nije demokratija.

Poslednji koji su bili na vašoj meti su Milan Topalović Topalko i hrvatska pevačica Severina Vučković.

- Pored toga što sam pevačica, imam i malo ozbiljniju ulogu u ovom društvu. Uvek sam bila neko ko nije nacionalista, rasista i šovinista. Uvek sam branila svakog ko je bio napadan, bez obzira na to koje je boje kože, vere ili nacionalnosti, ali to ne znači da ne volim najviše svoju zemlju. Ukoliko imamo predsednika kojeg je narod ove zemlje izabrao i onda dođe neko poput Milana Topalovića Topalka, koji po intelektu, obrazovanju i uspehu ne može cipele da mu briše i obraća mu se javno bez poštovanja, tada moram da reagujem jer je u pitanju osoba koja definitivno nije pri sebi. Isti je slučaj i sa Severinom koja otvoreno vređa ovaj narod i slavi proterivanje srpskog naroda iz Hrvatske. Proterivanje bilo koga iz bilo čega je primitivizam i fašizam. Ja volim hrvatsku muziku, volim i hrvatske kolege, ali je šokantno da oni slave "Oluju". Proterati pola miliona ljudi nije nešto što treba da se slavi, već da se upamti kao velika bruka i sramota. Ona je ranije pravila velike koncerte u Srbiji, a smatram da ukoliko se ne izvini našem narodu, to ne bi trebalo više da radi. Pljunula je narod koji ju je voleo.

