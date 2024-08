ISPOVEST ZORANE PAVIĆ TERA SUZE NA OČI: Godinama ćutala, a sada otkrila sve o potomstvu i muškarcima koji su je napuštali

Zorana Pavić je u jednoj emisiji govorila o svom detinjstvu, odrastanju, borbi za bolje sutra, o svojim roditeljima. Govorila je o rođenoj sestri koja živi u inostranstvu, o svojim ljubavima, greškama.

Nekoliko puta tokom emisije pevačica je naglašavala da joj rastanci svih vrsta jako teško padaju, ali i naglasila da joj je negde i život i satkan od rastanaka.

Kroz emisiju pevačica je iskreno odgovarala na sva pitanja voditelja. Ispričala je da je imala dve velike ljubavi u životu i da su obe nekako veštački presečene.

“Da li si nekada razmišljala da usvojiš dete?” - pitao je voditelj.

“Što se tiče usvajanja, sem što to nije jednostavna priča tu mora da postoji dva roditelja. Mislim da je Sergej Ćetković to uradio i svaka mu čast, ja mislim, da, da, čak mislim i dvoje dece ajde da ne govorim ne proverene informacije i svaka čast “ - izjavila je Zorana.

- Recimo da mi je suđen bio do sad taj neki stabilan muškarac, ne u smislu da mi je on nego jednostavno roditelja dva su potrebna u porodici, sem što su to i uslovi, znaš šta sve tamo treba da se prođe da bi sve to. Da sam ja bih to svom tom stabilnom predložila” - izjavila je pevačica.

