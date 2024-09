"DUBRAVKA, TRAŽI TE NEKI KRETEN! DA GA PUSTIM?" Duca Marković otkrila neispričanu anegdotu o svom prvom susretu s Borom Čorbom

Vest o smrti legendarnog frontmena grupe "Riblja čorba" juče je potresla naciju, a pored mnogobrojnih fanova koje je muzika Bore Đorđevića pratila kroz život, veliki broj javnih ličnosti podelilo je svoje uspomene na preminulog pevača.

Čuvena voditeljka, novinarka, zaštitno lice "novog talasa" osamdesetih godina u Beogradu, autorka mnogobrojnih kultnih emisija koje su se bavile rok i pop muzikom i kulturom, Dubravka Duca Marković, je za Kurir televiziju ispričala svoje uspomene na Boru Čorbu.

Dubravka se prvo dotakla svog prvog susreta sa Borom:

- U situacijama kad neko odlazi čovek treba da se seti smešnih situacija. Momčilo je bio moj drug iz gimnazije, član "Riblje čorbe", Gile je bio moj dečko i ima svoju grupu "Hipnotisano pile", i ja zamolim Mocu da malo čuje Gileta. Mi sedimo svi u poslastičarnici, pevač Giletove grupe je Bojan Banović, koji je inače debeljuškast. Bora se tu pojavljuje i objašnjava Bojanu da on ne može da ima karijeru kao pevač, jer mora da se opredeli, on je debeljuškast ali kako bi postao poznat mora da bude debeo, ili da smrša. Ja sam pomislila kakve gluposti priča ovaj Čačanin.

Ona je priznala da postoji anegdota sa Borom koju neprestano prepričava.

- Izašao je iz vojske i izašla mu je druga ploča. Dolazi Bora kod mene kući, a ja imala cimerku. On obučen kao potpuna budala, ima džemper, šešir, one minđuše, sav se nakitio, i neki tanak sako. Moja cimerka otvara vrata, vidi njega, i razdere se "Dubravka, traži te neki kreten, da ga pustim?" - rekla je Dubravka, pa se osvrnula i na Borin neobičan karakter kojim je zasenio balkansku muzičku scenu:

- To je bio čovek koji je imao petlje da prozove svakoga na sceni, da mrtav pijan izađe na scenu i izradi koncert, čovek koji nije imao pardona ni prema kome, koji je imao ozbiljan izlet u neku patriotsko-nacionalnu priču koja nije naišla na odobravanje, ali pošto je on dovoljno dobar pesnik i dobro znao sa rečima to se nekako premostilo.

