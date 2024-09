Adam Đogani zaprosio je svoju devojku, koju javnost do sada nije imala prilike da vidi. Naime, on je na svom Instagramu podelio fotografiju s sa prosidbe i tom prilikom pokazao svoju verenicu.

- Ima (smeh). Ne volim ja to da otkrivam, ajde to što se desilo u "Zadruzi" ta ljubav, mislim da ću plasirati u javnosti kada budem siguran da je to moja žena, da ću da pravim decu i porodicu, do tada ne. Nema poente, mislim da je najbolje da se pokaže ona prava - rekao je on.