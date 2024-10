Porodica Borislava Terzića Terze , učesnika "Elite", našla se u nebranom grožđu nakon što je on pred milionima gledalaca prevario trudnu verenicu Milicu Veličković i otpočeo vezu s atraktivnom Sofijom Janićijević , u koju se zaljubio do ušiju.

- Ma, kakvi... To tek ne! Ne pravi on nikakvo poređenje, ali ima jasan stav. Terza tamo ne može da nađe devojku i ženu, kada izađe napolje treba da se bavi time, a ne tamo da traži devojku za ženidbu.

- Šalju mi svašta Miličine i Terzine grupe, neke su promenile imena, neke su ostale iste. Šalju mi te stvari. Načuo sam nešto za Sofiju i neke Albance, ali jedina priča koja je meni došla iz pouzdanih izvora jeste to da je bila sa oženjenima . Nema od toga ništa, to joj je priča za unutra. Mislim da joj veruje, ali ja ću mu u pismu za rođendan objasniti neke stvari. Bio sam jasan, neće imati nikakve poklone, dobiće nešto sitno i hranu da se počaste ljudi, ali čestitka će biti malo složenija - poručio je Miloš Terzić.

- Nemamo kontakt. Rekao sam joj neke stvari da ne radi napolju, da ne sluša te njene grupe i ljude koji joj pune glavu. Da je napravio sr*nje, napravio je, za to nema opravdanja, ali da sad ona uvlači celu moju familiju i porodicu u neke stvari, to nema potrebe da radi. To ako igra rijaliti ona, nek igra sama. Iz tih razloga se ne čujemo. Da joj nešto zatreba, ja sam tu, može da me zove, da mi se obrati, ali ove stvari... - rekao je on.