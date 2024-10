- Da mogu bacili bi me u septičku jamu, ali bih ja i iz septičke jame našla način da se izvučem. Kad sam bila mala zatvorila sam se sa svojim bratom u vitrinu za piće, tu nemaš vazduha. Počnem da se gušim, imala sam pet godina, to je istina. Moj brat Aca isto je počeo da se guši, isto pet godina. On je krenuo da gubi svest, ja sam bila svesna da ćemo da se ugušimo, da je to to - rekla je ona.