- Verujte mi da ja u to nisam ulazila, znam da je rekla da su prazne. Da li ima para ili ne, ja to ne znam - rekla je ona.

- Sve bi to bilo okej da Milica nije trudna, što joj nije rekao odmah, što je pravio veridbu. Nisam bila na veridbi, nisam bila za to. Sve je to po meni bila farsa, nisam verovala u to.